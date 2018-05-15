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Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Ortadoğu'daki durum patlamaya müsait. Savaş ufukta olabilir" ifadesi kullandığını duyurdu.

Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.

1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi.

fransa bakan


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Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'
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Anahtar Kelimeler:
Fransa israil Gazze savaş

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