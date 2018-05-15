Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.

1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ



Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi.



