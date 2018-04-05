HABER

Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

İngiltere ve Rusya arasında krize yol açan daha sonra tüm dünyayı ayağa kaldıran Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yopun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.

Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

Yuliya Skripal ''Bir haftadan biraz daha uzun süre önce önce kendime geldim, takdir edersiniz, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Son dakika yuliya skripal

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.