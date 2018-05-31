Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak

Reuters haber ajansı yetkililere dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçimlerde tekrar seçilmesi halinde ekonomi yönetimini tek bir çatı altında toplayacağını öne sürdü. Bu hamlenin amacı, hazine ve maliye bakanlıkları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olarak açıklandı.
Haberde ekonomi yönetiminin asıl bölümünün hazine ya da maliye bakanlığı altında toplanacağı belirtildi.
Hükümetin modernleştirilmesi çerçevesinde atılması planlanan bu adım kapsamında bakanlık sayısının 21'den 14'e düşürüleceği aktarıldı.
Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, bunun amacının özellikle yatırım ve teşvik paketlerine başvurularda işe yarayacağını söyledi:
"Şimdiki sistemde bir bakanlığa teşvik için başvuruyorsunuz, başka bir bakanlığa bu teşviğin takip edilmesi için, başka bir bakanlığa ödeme için, en sonunda da bir başka bakanlığa denetiminin yapılması için gidiyorsunuz. Bu mantık doğru değil."
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini idare etse de ekonomi, maliye, ticaret ve kalkınma bakanlıkları da ekonomi yönetimiyle ilişkili kararları veriyor.
Yeni plana göre kalkınma bakanlığı, gümrük bakanlığı, ekonomi bakanlığının bir kısmı ile turizmden sorumlu bakanlığın bir kısmı yeni kurulacak bakanlığın altına girecek.
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum