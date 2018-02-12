Reuters: Esad yönetimi Afrin'de Türklere karşı 'Suriyeli Kürtlere yardım ediyor'

İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye hükümeti ve YPG'ye yakın kaynaklardan derlediği analiz haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin'de 'Türkiye'ye karşı Suriyeli Kürtlere dolaylı olarak yardım ettiğini' yazdı.

Haberde, "Hükümet yanlısı güçler ve Kürtlerin öncülüğündeki birlikler, Suriye'nin diğer bölgelerinde ve Şam'da birbirleriyle savaştılar. Şam yönetimi Kürtlerin özerlik taleplerine karşı çıktı. Ama Afrin'de ortak bir düşmanları ve Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak için ortak çıkarları var" dendi.

Reuters'ın 24. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'na ve Suriye hükümeti ile Suriyeli Kürtlerin bölgede attığı adımlara ilişkin haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"Afrin'i korumak isteyen Kürtler, Şam'dan sınırlarını savunmak için birliklerini göndermesini talep etti. Hükümetin bu talebe olumlu yanıt vereceğine dair bir işaret yok ama her iki tarafın temsilcilerinin Reuters'a yaptığı açıkmalara göre Şam yönetimi, Kürt savaşçıların, sivillerin ve siyasetçilerin kendi toprakları üzerinden Afrin'e ulaşmalarına izin vererek dolaylı olarak Kürtlere yardım ediyor.