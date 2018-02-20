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Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

20.02.2018 17:19 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

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