Reuters: Hakan Atilla konusunda jüriden görüş ayrılığı sinyalleri geliyor

Son Güncelleme 13 saat önce 23.12.2017 12:42 |13 saat önce

Reuters, New York'taki davada jüriden gelen talep ve soruların, sanık Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığı konusunda üyeler arasında görüş ayrılığı yaşadığının sinyalleri olabileceğini yazdı. New York Times muhabirine göre de, istişarelere 10 gün kadar ara verilmesi 'sıra dışı bir durum'.

Reuters haber ajansı, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili New York'ta görülen davada karar için istişarelere başlayan jürinin sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşadığına yönelik işaretler geldiğini bildirdi. Türkiye'de kamuoyu tarafından 'Reza Zarrab davası' olarak bilinen yargı sürecinde Atilla tek sanık olarak yargılanıyor. Üç hafta süren duruşmaların ardından jüri, Çarşamba günü karar için değerlendirmelere başladı. Ancak jüri, üç günlük değerlendirme sürecinin ardından bir karara varamadı. Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle değerlendirmelere 3 Ocak tarihine kadar ara verildi. Jürinin, Atilla'nın suçlu olup olmadığına oybirliği ile karar vermesi gerekiyor. Jüri, Cuma günkü değerlendirmelerinde davanın hakimi ABD Bölge Yargıcı Richard Berman'a bir not göndererek, Attila'ya yöneltilen kara para aklama suçlamasıyla ilgili jüri üyelerinin tamamının "değerlendirme yaparken aynı kriterlere göre hareket etmesinin zorunlu" olup olmadığı sorusunu yöneltti. Berman da bu soruya 'evet' yanıtını verdi.

Davada, Atilla'ya "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma" olmak üzere altı suçlama yöneltiliyor. Atilla, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Jüri Korkmaz'ın ifadesini de yeniden ele aldı Davada ayrıca kanıt dosyasında yer alan telefon dinlemeleri ve bazı belgelerin nasıl elde edildiğine dair 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturmada görev alan eski polis memuru Hüseyin Korkmaz da ifade verdi. Korkmaz, bu belgeleri ABD'ye kendisinin getirip, ilgili makamlara teslim ettiğini öne sürdü. Jüri, Perşembe de günü de Korkmaz'ın ifadesinin bir bölümünü gözden geçirme talebini bildirdi. Ayrıca, Berman'ın duruşmaların son gününde verdiği hukuki talimatlarla ilgili de netlik talep edildi.