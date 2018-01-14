HABER

Reuters: Koalisyon YPG’yle Çalışarak Suriye’nin Kuzeyinde 30 Bin Kişilk Güç Oluşturuyor

14.01.2018 19:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Reuters Haber Ajansı’na göre Amerika liderliğindeki koalisyon YPG ile çalışarak 30 bin kişilik sınır gücü oluşturuyor. Söz konusu gücün Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgenin sınırlarına yerleştirileceği kaydedildi.

Reuters Haber Ajansı'na göre Amerika liderliğindeki koalisyon YPG ile çalışarak 30 bin kişilik sınır gücü oluşturuyor. Söz konusu gücün Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgenin sınırlarına yerleştirileceği kaydedildi.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkilinin Amerikan maslahatgüzarının Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının nedeninin Amerika'nın ‘Sınır Güvenlik Gücü'nü eğitmesi olduğunu belirttiğini kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bu bilgiyi onayladı. Ayrıca Türkiye'nin konuyla ilgili rahatsızlığının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Amerika'nın Vancouver kentindeki bir toplantı sırasında bizzat iletileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Amerika'nın PYD-YPG'ye desteğiyle Türkiye'nin sınır güvenliğini tehlikeye düşürdüğü vurgulanacak.

PYD-YPG'ye yapılan yardım ve her türlü askeri desteğin terör örgütü PKK'yı desteklemek olduğu yinelenecek.

Reuters, Koalisyon Kamu Bilgilendirme Ofisi'nin kendilerine gönderdiği elektronik postada belirtilen yeni gücü kabul ettiğini belirtti. Koalisyon Kamu Bilgilendirem Ofisi, söz konusu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri gazisinden oluşacağını, diğer yarısının da göreve alınma sürecinde olduğunu kaydetti.

Reuters'a göre yeni kuvvet, kuzeyde Türkiye sınırına, güneydoğuda Irak sınırıyla Suriye Demokratik Güçleri'yle Suriye güçlerini ayıran Fırat Nehri boyunca konuşlandırılacak.

Koalisyon, Sınır Güvenlik Gücü'nin Suriye Demokratik Güçleri komutası altında görev yapacağını ve şu anda 230 kişinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin çoğunluğunu YPG oluşturuyor.

Koalisyon Kamu Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde daha fazla Kürt hizmet edecek. Daha fazla da Arap da Fırat Nehri boyunca ve Irak sınırında görev yapacak” denildi.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak nitelendiriyor.

Amerika'nın Suriye'de 2 bin kişilik bir gücü olduğu tahmin ediliyor. Washington, IŞİD tamamen yanilene, istikrar çabaları düzene girene ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış çabalarından anlamlı bir sonuç çıkana kadar ülkede kalacağını belirtiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

Son dakika! Peru'da deprem

Son dakika! Peru'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.