Reuters: Koalisyon YPG’yle Çalışarak Suriye’nin Kuzeyinde 30 Bin Kişilk Güç Oluşturuyor

Reuters Haber Ajansı'na göre Amerika liderliğindeki koalisyon YPG ile çalışarak 30 bin kişilik sınır gücü oluşturuyor. Söz konusu gücün Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgenin sınırlarına yerleştirileceği kaydedildi.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkilinin Amerikan maslahatgüzarının Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının nedeninin Amerika'nın ‘Sınır Güvenlik Gücü'nü eğitmesi olduğunu belirttiğini kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bu bilgiyi onayladı. Ayrıca Türkiye'nin konuyla ilgili rahatsızlığının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Amerika'nın Vancouver kentindeki bir toplantı sırasında bizzat iletileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Amerika'nın PYD-YPG'ye desteğiyle Türkiye'nin sınır güvenliğini tehlikeye düşürdüğü vurgulanacak.

PYD-YPG'ye yapılan yardım ve her türlü askeri desteğin terör örgütü PKK'yı desteklemek olduğu yinelenecek.

Reuters, Koalisyon Kamu Bilgilendirme Ofisi'nin kendilerine gönderdiği elektronik postada belirtilen yeni gücü kabul ettiğini belirtti. Koalisyon Kamu Bilgilendirem Ofisi, söz konusu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri gazisinden oluşacağını, diğer yarısının da göreve alınma sürecinde olduğunu kaydetti.