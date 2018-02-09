Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters genel yayın yönetmeni Stephen J. Adler, bu araştırmayı yayımlama kararının gazeteciler ve yakınlarına danışılarak alındığını açıkladı.

Reuters bu araştırmayı yayımlayarak, iki gazetecinin kamu yararı için çalıştıklarını göstermeyi amaçlıyor.

Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş, ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi "Bangladeşli teröristler" olarak tanımlanmıştı.

Ajans bu kişilerden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyor.

Ajans, Wa Lone ve Kyaw Seo Oo isimli iki muhabirinin, gaçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini söylüyor.

Reuters haber ajansı, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürülmesine ilişkin bir araştırmanın detaylarını yayımladı.

Yetkililer ayrıca bu bilgilerin "yabancı basınla paylaşmak üzere yasa dışı bir şekilde toplandıklarını" kaydediyor.

Yetkililer gazetecilerin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıkladı.

BBC iddia edilen infazların detaylarını bağımsız olarak doğrulayabilmiş değil. Bölgeye erişim yetkililer tarafından kısıtlanmış durumda. Ancak geçen yıl görgü tanıkları Arakan eyaletinde bir dizi infaz iddilarında bulunmuştu.

Ancak ordu, söz konusu 10 kişiyi "Bangladeşli teröristler" olarak tanımladı ve Arakanlı Müslümanların polis noktalarına yaptıkları saldırılar nedeniyle bu kişilerin bölgeden çıkarılamayarak infaz edildiklerini açıkladı.

İki gazetecinin gözaltına alınması üzerine, Myanmar ordusu konuyla ilgili kendi araştırmasını yaptı. Araştırmanın sonuçları gazetecilerin bulgularıyla eşleşiyor.

Haber ajansı, Myanmarlı askerlerin suçlarına karşı fotoğraf ve diğer güvenlik güçlerinin ifadelerinin ilk kez bu araştırmada kanıt olarak yer aldığını söylüyor.

Yerel Budistler bunun üzerine bir mezar kazılmasını emretti ve söz konusu 10 kişi öldürüldü. Bu kişilerden ikisini Budist köylülerin, diğerlerini ise askerlerin öldürdükleri kaydediliyor.

Araştırmaya göre bir grup Arakanlı Müslüman erkek, basılan köylerinden kaçarak bir kumsala sığındıkları sırada fark edildiler.

Reuters, iki gazetecinin Budist köylülerle, güvenlik güçleriyle yapılan röportajlar ve fotoğraflar üzerinden 10 kişinin infazıyla ilgili kanıt topladıklarını söylüyor.

Reuters, gazetecilerin bu 10 kişinin terör faaliyetleriyle bağı olduğuna ilişkin ellerinde kanıt bulunmadığını söylüyor.

Ayrıca ajansa göre birden fazla görgü tanığı bu kişilerin kalabalık bir grup arasından seçildiğini kaydetti.

Gazetecilerin araştırması Inn Din köyündeki görgü tanıklarına, öldürülen kişilerin akrabalarına ve polis yetkililerine dayanıyor.

Reuters'a göre iki gazetecinin konuştuğu bir kişi, bir Arakanlı Müslümanı öldürdüğünü de itiraf etti.

BBC, Reuters'ın araştırmalarıyla ilgili Myanmar'daki yetkililerle iletişime geçti, yetkililer henüz bir cevap vermedi.

Ancak Reuters'a açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, "İnsan hakları ihlâlleriyle ilgili suçlamaları inkâr etmiyoruz" dedi.

Suçlamaların doğruluğuna ilişkin kanıt bulunması halinde yasalar kapsamında gereğinin yapılacağını söyledi.

Daha sonra ise Arakan'da yapılan askeri operasyonu savundu:

"Uluslararası toplum ilk terör saldırısını kimin yaptığını anlamalı. Eğer böyle bir terör saldırısı Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Londra'da, New York'ta, Washington'da gerçekleşseydi, basın ne söylerdi?"