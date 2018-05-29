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Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi, Erdoğan'ın söylemini yumuşattı

29.05.2018 23:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'daki iki günlük mesailerinde yatırımcılarla görüştü. Reuters ve Bloomberg'e konuşan yatırım uzmanları, Şimşek ve Çetinkaya'nın bu toplantılarda Erdoğan'ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz artırımı sinyali verdiğini söyledi.

Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi, Erdoğan'ın söylemini yumuşattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz artırımı sinyali verdiği bildirildi.

Reuters ve Bloomberg'in haberlerine göre iki gün süren toplantılarda Şimşek ve Çetinkaya, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

İki ajans, haberlerini ismini vermek istemeyen iki yatırım uzmanına dayandırdı.

Ziyaret, Dolar/TL'nin çalkantılı haftasını takiben geldi. Erdoğan'ın Londra ziyaretinin piyasalardaki etkisi de tazeydi.

Bloomberg'e konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası para politikasına daha fazla müdahil olacağını söylemiş, Dolar/TL'nin 4,92'yi geçen hızlı yükselişi de Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygı yaratan bu sözlerine bağlanmıştı.

Merkez Bankası daha sonra 300 puanlıkyaparak doları geriletmişti.

'Geçen hafta Erdoğan'ın verdiği mesajdan farklıydı'

https://twitter.com/memetsimsek/status/1001120992213766145

https://twitter.com/memetsimsek/status/1001155379047346176

Reuters'ın haberine göre Londra'da yatırımcılarla görüşen Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya ise, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Londra'da gerçekleşen 5 kadar toplantıya katılan yatırımcılardan ikisi, içeriden izlenimlerini Reuters'la paylaştı.

İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya'nın "uzlaşmacı" bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı.

Yatırımcılardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

"Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözü verenin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil" diyen yatırımcı, lirayı kontrol altına almak için Şimşek'e gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Yılmaz ve Çetinkaya Erdoğan'ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem "seçim modunda" verilmiş mesajlar olarak niteledi.

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