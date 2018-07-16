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Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı kaynaklar Reuters'ın YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiği haberlerini yalanladı.

Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı

Dışişleri'nden yapılan açıklamada haberler 'abartılı' olarak nitelendi ve sürecin devam ettiği vurgulandı.

'TAMAMEN ÇEKİLDİLER'

Reuters, "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Reuters YPG Menbiç Suriye çekilme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu bir şahlanışın işaretidir! Son 150 yıldır cephede kazanıp, masada kaybetme ibresi tersine dönüyor... Tarihe 1000 yıldır yön veren bir milletin ,yeniden, devranı tersine çevireceğinin işaretleri...
tamam çekildiler kabul ettiler kim bilir amerika onlara ne vaade bulundu
boşaltılıpğ boşatılmadığını şahada olanlar blr en yetkl ağız TŞK dır bu haberleri bir adet geçin ya ölecekler yada terörştler deşteklemekden vazgeçecekler
acaba gerçekte cekildimi? çekildi ise nereye çekildi
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