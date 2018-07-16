Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı

Dışişleri'nden yapılan açıklamada haberler 'abartılı' olarak nitelendi ve sürecin devam ettiği vurgulandı.

'TAMAMEN ÇEKİLDİLER'

Reuters, "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi.

