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Reuters: “Trump Suriye’deki Amerikan askerleriyle ilgili son kararını açıkladı.”

04.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Başkan Donald Trump, askerlerin bir süre daha kalmasını istiyor, ancak bu sürenin kısıtlı olmasından yana

Reuters: “Trump Suriye’deki Amerikan askerleriyle ilgili son kararını açıkladı.”

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Başkan Donald Trump, askerlerin bir süre daha kalmasını istiyor, ancak bu sürenin kısıtlı olmasından yana.

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