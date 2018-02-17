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Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

17.02.2018 15:35 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan Türk diplomat, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda kimyasal gaz kullanıldığına dair Kürt kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı. İsmi verilmeyen Türk yetkili "Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı" dedi.

Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

Reuters haber ajansına konuşan Türk diplomat, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda kimyasal gaz kullanıldığına dair Kürt kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı.

İsmi verilmeyen Türk yetkili "Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı" dedi.

İddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Türk diplomat, operasyonda sivillerin zarar görmemesi için son derece büyük çaba gösterildiğini de ekledi.

Yetkili 6 sivilin kimyasal gaz saldırısında yaralandığı iddiaları için de "kara propaganda" ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürt güçleri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve 6 sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Kürt YPG (Halk Savunma Birlikleri) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan 6 kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı semptomları taşıdığını belirtmişti.

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği Suriyeli güçlerin vurduğu köyde yaralananların nefes alma güçlüğü yaşadığını ve göz bebeklerinde büyüme olduğunu iddia etti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek verdi.

Afrin'de Türk askeri araçları

Erdoğan: Operasyon bitecek ama tarih veremem

Türk ordusunun geçen ay Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 1. ayını dolduruyor.

Harekatla ilgili konşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Afrin'de her geçen gün zafere biraz daha yaklaştığını' belirterek, "Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem" dedi.

AKP'nin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. İçerideki teröristler, Suriye'deki teröristlerle birleşti. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı" diye konuştu.

TSK: 1595 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak'ta başlatılan harekata yönelik olarak Cumartesi sabahı geçtiği bilgilendirme notunda "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595' e yükseldiğini" belirtti.

TSK operasyon kapsamında 31 Türk askerinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

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