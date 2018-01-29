Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Alman Federal Hükümeti'ne Afrin harekâtı sırasında Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit ettiğini duyurdu. Reuters haberi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından bazı milletvekillerine gönderilen bir rapora dayandırdı. Raporda, “Türk hükümetinin verdiği bilgilere göre, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ‘Zeytin Dalı' harekâtı kapsamında Almanya'nın gönderdiği Leopard 2A4 tanklarının Türk Silahları Kuvvetleri tarafından kullanıldığı” ifade edildi. Ancak raporda tankların, "Alman Federal Hükümeti'nin somut bir şekilde nasıl kullanıldığına dair bilgisi olmadığı” kaydedildi. Söz konusu rapora dair haber Spiegel Online portalında da yayımlandı.

Canikli-Erdmann görüşmesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın geçen hafta Çarşamba günü yaptığı görüşmede "Türk tarafının Suriye’deki operasyon sırasında Almanya kaynaklı teçhizatın kullanılabileceğini inkâr etmediğini bildirdiğini” belirtti. Adebahr, bugün Berlin’de hükümetin olağan basın toplantısında ayrıca Erdmann’ın Alman hükümetinin bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu kaygıyı ilettiğini dile getirdi.