Reuters: Türkiye'den ABD'ye Menbiç'e birlikte asker konuşlandırma önerisi

Burası Kürtler ve Araplar gibi farklı grupların kurduğu bir oluşum tarafından yönetiliyor ve güvenliğini de SDG sağlıyor.

Tillerson, Orta Doğu ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Tillerson, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üç saati aşan bir görüşme yaptı.

Yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığını da söyledi.

Reuters haber ajansı, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini bildirdi.

Türkiye ise PYD ve YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor. PKK'yı "terör örgütleri" listesinde tutan ABD, PYD ile YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olmadığını savunuyor.

Menbiç'te yaklaşık 2 bin kadar ABD askeri de bulunuyor.

Türkiye, eski Başkan Barack Obama'nın Kürt grupların Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözü verdiğini savunuyor ve bu sözün tutulmasını talep ediyor.

Bu sözün tutulmaması halinde ise Afrin operasyonunu Menbiç'e genişleteceğini ve burayı da "terör unsurlarından" arındıracağını belirtiyor.