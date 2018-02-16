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Reuters: Türkiye'den ABD'ye Menbiç'e birlikte asker konuşlandırma önerisi

16.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini bildirdi.

Reuters: Türkiye'den ABD'ye Menbiç'e birlikte asker konuşlandırma önerisi

Reuters haber ajansı, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini bildirdi.

Yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığını da söyledi.

Teklifin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti sırasında yapıldığı belirtildi.

Tillerson, Orta Doğu ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Tillerson, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üç saati aşan bir görüşme yaptı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

SURIYE HARITA

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç, Ağustos 2017'de omurgasını Kürt silahlı grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) alındı.

Burası Kürtler ve Araplar gibi farklı grupların kurduğu bir oluşum tarafından yönetiliyor ve güvenliğini de SDG sağlıyor.

SDG'nin omurgasını ise Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye ise PYD ve YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor. PKK'yı "terör örgütleri" listesinde tutan ABD, PYD ile YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olmadığını savunuyor.

Menbiç'te yaklaşık 2 bin kadar ABD askeri de bulunuyor.

Türkiye, eski Başkan Barack Obama'nın Kürt grupların Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözü verdiğini savunuyor ve bu sözün tutulmasını talep ediyor.

Bu sözün tutulmaması halinde ise Afrin operasyonunu Menbiç'e genişleteceğini ve burayı da "terör unsurlarından" arındıracağını belirtiyor.

Reuters: Türkiye'den ABD'ye Menbiç'e birlikte asker konuşlandırma önerisi

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