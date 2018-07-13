Reuters: ‘Türkiye’nin Mali Piyasaları Hırpalanıyor’

Reuters haber ajansı, Türkiye’de ekonominin durumuyla ilgili analiz haberinde, “Türkiye’nin mali piyasaları hırpalanıyor. Lira bu yıl yüzde 20’nin üzerinde değer kaybettikten sonra tarihin en düşük seviyesinde. İstanbul borsası iki yılın aşkın süredir bugün (12 Temmuz) en kötü gününü geçirdi ve yatırımcılar ülkenin tahvillerini elden çıkarıyor” denildi.

Marc Jones imzalı haberde, Türkiye’deki “çalkantının boyutu” ve durumun diğer bazı gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırması yapıldı.

Haberde, Fathom Consulting adlı şirketin hazırladığı Mali Kırılganlık Bileşik Endeksi’nin, “durumun Türkiye açısından ne kadar kötüleşmekte olduğunu gösterdiği” belirtildi. Endeks her bir ülkedeki temerrüt riski, enflasyon riski ve bu ülkelerdeki 10 yıllık devlet tahvili gelirleri ve merkez bankası kur politikası temel alınarak hazırlandı. Türkiye’yi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’yla karşılaştıran endekse göre kamu borcunun güvenliği bakımından Türkiye bu ülkeler arasında açık ara en kötü konumda bulunuyor.