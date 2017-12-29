Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.

AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

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