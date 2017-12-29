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Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 10:52 | Son Güncelleme 2 saat önce

Reuters'ın Pentagon'u kaynak gösterdiği haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.

AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

Ayrıntılar geliyor...

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ABD Türkiye füze Reuters Pentagon

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bana füze alma, bana füze yap.
@secret_idea amaç füzel almak değil zaten. vize anlaşması için ne sözler verildiği ortaya çıkıyor. çalışanlara dokunmama sözü + silah alımı +++. tam arap taktiği.
vize krizi nasıl halloldu anlamış olduk.
ne cins insanlarsınız lan? adamlar parayla silah vermiyordu, senato onaylamaz diye. paramızla silah vermiyorlardı. biz zaten silah alıyoruz, derdimiz kendimiz yapmak. sig sauer muhabbetini hatırladın mı? google amcaya sor
Hahaha diyetler ödenmeye başlıyor
ne cins insanlarsınız siz lan? adamlar parayla silah vermiyordu, senato onaylamaz diye. biz paramızla silah alamadık. bir an önce kendi silahlarımızı yapmalıyız ama yapana kadar ne olacak?
Trump ölümü gösterip sıtmaya, patriotlari gösterip Amraam' lara razı ediyor..
oldurucu olmayan fuzedemi varmis
1980 model
Hani bu füzeleri biz yapıyorduk? Gene mi kandırıldık?
Vize ambargaso boşuna kalkmadı en öldürücü silahmış... İlla bişey satacaklar bize yazık çok yazık. 94-95 yılında tatbikat esnasında gemimizi vurduklarında özür niyetinede ellerinde kalan eski savaş gemilerini satmışlardı. Tencere tava hep aynı hava...
silah üreten teknoloji üreten türkiye reklamları şovu geride mi kaldı ..kulislerde kaldı evet sanırım..rusyayla patriotlar iptal edildi..abd ile vize füze almayla başladı dış ilişkilerde bir arpa boyu yol alamdık halen küstüm oynuyor ülkem komşularla da elinde ki ne var ne yok gidiyor haberi olmuyor.
bende diyorum vizeler nasıl cözüldü diye ne kadar cok seviyonuz abdye gitmeyi
Katil Amerika
Amerikalılar silah satamadıkları zaman aç.
Hem vuruyor hem satıyor ne diyim bizim baskan vurdurmayı seviyor
@avundukbilgehan_2017 yorum muhteşem dostum, tespitin ve hicvin muhteşem kırıldım gülmekten,
ABD SATAR AMA SEN ÇALIŞTIRABİLİRMİSİN MUAMMA, BU SAATTEN SONRA ONLARA GÜVEN OLMAZ. ONLARDAN ALACAĞIMIZA KENDİMİZ BİRŞEYLER YAPMALIYIZ.
arkadaş yorumlara bakıyorumda kimseye yaranılmıyor ,,,!!!
16 yıldır herbir silahı kendimiz yapmıyormuyduk uçak tank gemi araba benmi yanlış biliyorum..hatta Suriye ye girerken kendi tankımızı kullandık diye hatırlıyorum.. yahu yinemi kandırıldık iç piyasa oy kandırıkçılığımı bu.. s-400 leri 10 yılda geliştirdi Rusya bize satıyor, ABD bu füzeleri yıllar önce yaptı yine bize satıyor bu hükümetse hala yerli milli silahlarımızı kendimiz yapıyoruz diyerek %50 oy alıyor.. kandırılıyoruz millet uyanın artık koyun olmayın siyasetçinin kulu olmayın.. sorun sorgulayın illaki birini destekelemek zorunda hissetmeyin kim hata yapıyorsa çalıyorsa oy vermeyin
vizenin kalkma nedeni anlaşıldı, tebrikler Amerika, bizim aldatılmışların ticareti bu kadar olur
silah alırsın rusya sorunu çözülür, silah alırsın abd vize sorunu çözülür ve hatta yakında suriyeden de bişi alırsak onlarla da sosrun çözülür.
kendin yapamazsan,iğneden ipliğe zam yaparak,vatandaşını yolda yürüyemez haline getirirsin.sonra da büyüdük dersin...
amerikadan bir tırnak bile almam
TÜRKİYE ve MÜSLÜMAN düşmamından TÜRKİYEYİ savunmak için korumak için füze alıyoruz
bu vize krizinin nasıl çözüldüğünü işte şimdi anladım.
bu millet bu şekilde kandırılıyor yaptıgınız anlaşmayı bi açıklayımn eyyyy akp ne kadar silah alıyosunuz yok mescidi aksa için laf söyleyip abd ye kafa tutuyolarmış yemezler hepsi van bilit uyanın artık koyunlar
Vizeye vize sebebi, anlamayadıkları; Abd şey etmeyeceği eşeğe yular takmaz :) Öncede rest çekmek için gidip 11 milyarlık mı yoksa milyar dolarlıkmı ne ihtiyacımız olmayan uçak almıştıkTYH'ye. THY ihtiyacımız yok, hatta bazı uçakları angara çekeceğiz, diğer uçakları daha fazla saat uçurarak önelemini böyle alacağız, sıkıntı var diye açıklama yapmıştı.
Ne bitmek bilmeyen ABD sevgisiymiş sizdeki
abd israil akp diyoruz kızıyorsunuz. bakmayın abd ile kavgaliymis maygaliyizlara hepsi kandirmaca
Yalan senato yasakladı
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