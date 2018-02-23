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Reyhanlı Davasında 5 Yıl Sonra Karar: 477 Müebbet

23.02.2018 18:23 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013'te bombalı araçla düzenlenen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili 33 sanıklı davada karar verildi. Mahkeme, 9 sandığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4 bin 32 yıl hapis cezası verdi

Reyhanlı Davasında 5 Yıl Sonra Karar: 477 Müebbet

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan, Hatay’da devam edilen ancak güvenlik nedeniyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen dava bugün son kez görüldü. Davaya taraf avukatları ve müştekiler katılırken, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada ilk olarak sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları soruldu. İlk sözü alan Nasır Eskiocak, neden tutuklu bulunduğunu bilmediğini söyleyerek, “Beş yıla yakın zamandır işlemediğim bir suçtan dolayı tutuklu bulunmaktayım. Neden tutuklu bulunduğumu halen anlamış değilim. Ömrüm boyunca hiçbir zaman hiçbir şekilde ne yasal ne de yasa dışı örgütlerle bağım olmamıştır. Dolayısıyla terör örgütüne üyeliğim yoktur. Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’cü savcıların hazırladığı iddianamelerin tekrar gözden geçirileceğini söylemişti. Bu davanın iddianamesini yazan Özcan Şişman da FETÖ’den tutukludur. Yargılandığımız dava çökmüştür, yok hükmündedir" dedi.

Diğer sanıklar da haklarında iddiaları ret ederek, beraatlarını istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç’a 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve yaklaşık 4 biner yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. 13 sanığa 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, 3 sanığın ise beraatına karar verdi. Mahkeme, aralarında 12 Eylül öncesi Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP/C) Acilciler grubu lideri Mihraç Ural’ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. Ural’ın da aralarında bulunduğu 8 sanık kırmızı bültenle aranıyor. Ural bir süre önce Soçi’de düzenlenen toplantıda, Suriye heyetiyle birlikte görülmüştü. Kararın açıklanmasının ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, kararı alkışlarla karşıladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. İddianamede, ikisi Suriye’li 33 sanıktan 19'u hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. Bu istemin ardından, saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hastanede yaşamını yitirmiş, ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

Sanıklar, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme", "öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma" ve "130 kişiyi öldürmeye teşebbüsle” suçlanıyordu.

İddianamede, saldırının, THKP/C-Acilciler Lideri Mihraç Ural tarafından organize edildiği öne sürülüyordu. Ural'ın, Suriye'deki iç savaş sonrasında rejimin desteğiyle muhaliflere karşı savaştığı, Suriye istihbarat yetkilileriyle irtibatlı olduğu ve onların talimatlarını yerine getirdiği vurgulanan iddianamede, "sanıkların eylemi, Suriye istihbarat örgütü ve bu örgütle paralel silahlı faaliyet yürüten THKP/C-Acilciler'in talimatıyla gerçekleştirdikleri" belirtildi.

Patlamada kardeşi Turgay Güdük’ü kaybeden Suphi Güdük, sanıkları görmemek için mahkemeye gitmedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Güdük, “Karara saygılıyız. Karar bizi tatmin etse de, etmese de adaletin öngördüğünü her şeye saygımız sonsuzdur. Bir kardeşimizi kaybettik binlerce kardeşimiz feda olsun. Ben duruşmaya gitmedim, nedeni de şahıslarla karşılaşmamak için gitmedim. Ankara’ya defalarca gittim ama mahkeme salonuna hiç girmedim, onları görmek istemiyorum” dedi.

Olayda oğlu Oğulcan Tuna’yı kaybeden Ahmet Tuna mahkeme salonunda davayı izledi. Aynı zamanda, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu 11 Mayıs Rehyanlı Şehitleri Derneği’nin Başkanı da olan Tuna, karardan memnun olduğunu söyledi. Belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte davayı izleyen Tuna, Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “Adalet yerini buldu beklediğimiz bir karardı, isteğimize ulaştık. Adalet yerini bulduktan sonra söylenecek fazla söz yok. İsterdik bu olay olmasın. Terör nereden gelirse gelsin, kötüdür. Her zaman terör karşısında dimdik durduk. Amacımız vatanımızın bütünlüğü. Çok güzel mahkeme oldu, sevinçliyiz, şehit alileri olarak sevinçliyiz. Karardan tatmin olduk. Keşke idam olsaydı ama idam olmadığına göre bununla yetineceğiz. Çocuklarımızın katilleri, bize büyük acı yaşattılar. Biz katlandık bu acıya davayı hiç bir zaman bırakmadık, sürekli takipçisi olduk.”

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