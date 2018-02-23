Reyhanlı saldırıları davasında karar açıklandı

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı Reyhanlı saldırıları davasında kararını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile beşi çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırılarda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmişti.

Eskiocak, saldırılardan bir ay sonra Hatay'ın Yayladağ ilçesinden Suriye'ye kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

DW/CÖ,ÖA

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