HABER

Reyhanlı’ya Düşen Roketler Can Kaybına ve Yaralanmalara Neden Oldu

22.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

TSK’nın Suriye’deki Afrin bölgesine Cumartesi akşam saatlerinde başlattığı askeri operasyon devam ederken Hatay’ın sınıra çok yakın olan Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından atıldığı değerlendirilen roket mermileri isabet etti.

TSK'nın Suriye'deki Afrin bölgesine Cumartesi akşam saatlerinde başlattığı askeri operasyon devam ederken Hatay'ın sınıra çok yakın olan Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından atıldığı değerlendirilen roket mermileri isabet etti.

Reyhanlı ilçesinde roketlerin düştüğü mahalledeki dükkanlar, park halinde olan araç ve evler zarar gördü.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "11 adet roket mermisinin 9'u Reyhanlı İlçe merkezine, 2'si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28'de ilçe merkezine düşen 6 adet roket mermisi ile saat 18.40'da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 roket mermisinin infilak etmesi sonucu; 30'u Türk vatandaşı, 17'si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir '' denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
FÜZE KALKANI sistemimiz nerede bu nasıl bir şey Allah TÜRKÜ korusun ve yüceltsin
Diğer Haberler
Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.