Reyhanlı’ya Düşen Roketler Can Kaybına ve Yaralanmalara Neden Oldu

TSK'nın Suriye'deki Afrin bölgesine Cumartesi akşam saatlerinde başlattığı askeri operasyon devam ederken Hatay'ın sınıra çok yakın olan Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından atıldığı değerlendirilen roket mermileri isabet etti.
Reyhanlı ilçesinde roketlerin düştüğü mahalledeki dükkanlar, park halinde olan araç ve evler zarar gördü.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "11 adet roket mermisinin 9'u Reyhanlı İlçe merkezine, 2'si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28'de ilçe merkezine düşen 6 adet roket mermisi ile saat 18.40'da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 roket mermisinin infilak etmesi sonucu; 30'u Türk vatandaşı, 17'si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir '' denildi.
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