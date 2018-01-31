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Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 14:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar öldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekâtını yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

17 YAŞINDAKİ FATMA EVDE UYUYORDU

Reyhanlı’da sınırın Suriye tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği iki katlı evde uyuyan Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Avlar saldırıda yaşamını yitirdi, bir kadın da yaralandı.

Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin düştüğü yerlerde geniş çaplı inceleme yapan polisler, toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği bölgeler yoğun ateş altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye PYD reyhanlı YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hani afrin alınmıştı bitmişti bu roket nerden atıldı gene mi kandırılıyoruz
Savaşı kazanırken bile kaybedilen çok şey var sebeplere lanet olsun. Kızımıza rahmet aileye sabır...
Füze kalkani sistemimiz var diye çok sayıda haber bulunuyor tıpkı mihraç ural öldürüldü dedikleri gibi TÜRK olmayanlar TÜRK milleti ni KANDIRIYOR ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRK DÜŞMANLARINI KAHRETSİN
öldü değil şehit oldu !!!!!
roket atanlar nasil bulunamiyor engel olunmuyor bu roketler katyusa imis menzil 12-15 km yeri belli olmuyormu vatandas bedavadan olmesin
Allah rahmet eylesin.Ailesine rabbim sabir versin
Allah rahmet eylesin ,makamı cennet olsun.
Kardeşimiz Şahadet şerbetinden içmiş. Kalanlarına baş sağlığı diliyorum. Ne yaparsanız yapın bizi size karşı daha çok güçlendirecek ve eninde sonunda zafer Türk Milletinin ve inananların olacaktır.
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