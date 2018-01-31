Reyhanlı'ya roket düştü: 1 ölü

Suriye'nin YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iki katlı bir eve isabet etti.
Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve düşen roket 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatoş Avlar'ın yaşamını yitirmesine neden oldu. Olay sonrası meydana gelen patlamada bir kişi de ayağından yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Geçtiğimiz hafta da Kilis'e düşen iki roket sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kilis'teki Çalık Camii'ne isabet eden roket, sekiz kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
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DW/AG, ÖA
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