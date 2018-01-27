HABER

Reza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktı

27.01.2018 04:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Reza Zarrab aylar sonra başka bir cezaevinde ortaya çıktı. Zarrab'ın uzun bir süre cezaevi yerine FBI tarafından özel bir korunaklı yerde tutulduğu iddia edilmişti.

Reza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktı

Reza Zarrab, Manhattan'daki federal tutuk ve cezaevinde (MCC) kaldığı sürede koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı koğuş arkadaşı olan Faozi tarafından mahkemeye verilmişti. Jaber, Reza Zarrab'ın kendisine cinsel taciz ve tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi olup dava açmıştı.

CEZAEVİNDE NOTER HUZURUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ

Jaber'in açtığı davanın mahkeme kayıtlarına göre Zarrab, kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddialarıyla yapılan suçlamalarla ilgili noter huzurunda tebligatın 19 Ocak'ta (geçtiğimiz hafta) öğleden sonra saatlerinde New York'un Westchester bölge hapishanesinde aldığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Zarrab'ın Westchester County hapishanesinde kaldığı belirtiliyor. Ancak Zarrab'ın bir hafta önce kaldığı belirtilen hapishanede ise kayıtlarına rastlanmıyor.

Reza Zarrab'a cezaevinde taciz ve tecavüz suçlaması!

Amerika'nın Sesi' nin ulaştığı Reza Zarrab'ın avukatları, Zarrab'ın ne kadar bir süredir bu cezaevinde kaldığı ve hala aynı cezaevinde bulunup bulunmadığı yönündeki bir sorusuna yorum yapmadı.

Zarrab'ın uzun bir süre cezaevi yerine FBI tarafından özel bir korunaklı yerde tutulduğu iddia edilmişti. Tanıklığı sırasında savcılık, Zarrab'ın nerede tutulduğuyla ilgili soruları yanıtlamamıştı.

Reza Zarrab’ın yurt dışına kaçırmaya çalıştığı harddiskin şifresi kırıldı
Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD cezaevi New York reza zarrab tecavüz davası Rıza Sarraf

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanadalı milyarder ile eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Kanadalı milyarder ile eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ABD'de göçmenler sınır dışı edilmeye başlandı

ABD'de göçmenler sınır dışı edilmeye başlandı

Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.