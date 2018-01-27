Reza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktı

Reza Zarrab, Manhattan'daki federal tutuk ve cezaevinde (MCC) kaldığı sürede koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı koğuş arkadaşı olan Faozi tarafından mahkemeye verilmişti. Jaber, Reza Zarrab'ın kendisine cinsel taciz ve tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi olup dava açmıştı.

CEZAEVİNDE NOTER HUZURUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ

Jaber'in açtığı davanın mahkeme kayıtlarına göre Zarrab, kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddialarıyla yapılan suçlamalarla ilgili noter huzurunda tebligatın 19 Ocak'ta (geçtiğimiz hafta) öğleden sonra saatlerinde New York'un Westchester bölge hapishanesinde aldığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Zarrab'ın Westchester County hapishanesinde kaldığı belirtiliyor. Ancak Zarrab'ın bir hafta önce kaldığı belirtilen hapishanede ise kayıtlarına rastlanmıyor.

Amerika'nın Sesi' nin ulaştığı Reza Zarrab'ın avukatları, Zarrab'ın ne kadar bir süredir bu cezaevinde kaldığı ve hala aynı cezaevinde bulunup bulunmadığı yönündeki bir sorusuna yorum yapmadı.

Zarrab'ın uzun bir süre cezaevi yerine FBI tarafından özel bir korunaklı yerde tutulduğu iddia edilmişti. Tanıklığı sırasında savcılık, Zarrab'ın nerede tutulduğuyla ilgili soruları yanıtlamamıştı.