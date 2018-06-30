HABER

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kamuoyunda ‘Reza Zarrab davası’ olarak bilinen ancak resmi adı ‘ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı’ olan davanın hâkimi Richard Berman, mahkeme dışında ilk kez sessizliğini bozdu. Daha önce Türkiye’ye gelen Berman, Klasfeld’in “Türkiye’ye tekrar gidecek misiniz” sorusuna, “Yeniden gitmem mümkün değil” cevabını verdi.

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Türkiye’deki çok sayıda kişinin de dava sürecinden haberdar olmasını sağlayan Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld’in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtlayan Berman, kendisini en çok şaşırtan şeyin eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin süreçteki konumu ve tutumu olduğunu söyledi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAMIŞ

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre 75 yaşındaki Hakim Berman’ı dava sırasında en çok şaşırtan şey, Zarrab’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Zarrab davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış.

'ESKİSİ GİBİ DEĞİL'

Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” diyor.

Hakim Berman, Giuliani’nin üstlendiği görevde başarılı olması durumunda ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte İran’a çok önemli bir yardımı olabileceğini belirterek, “İddiaların kalbinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçu vardı ismini belirttiğim birileri de davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu. Bunlar aklıma gelince hala başımı döndürüyor” yorumunda bulunuyor. Berman, 11 Eylül terör saldırısı sonrasında New York Belediye Başkanı olarak görev yapan ve teröre karşı verdiği mücadeleyle takdir kazanan Giuliani’nin, eski Giuliani olmadığını savunarak şunu söylüyor:

“Bunun ne kadar tuhaf bir durum olduğunu ifade etmek istedim.”


PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
İran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktüİran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktü
Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reza zarrab Richard Berman Mehmet Hakan Atilla

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

ABD ile Kanada arasında gerginlik artıyor! Yeni liste geldi!

ABD ile Kanada arasında gerginlik artıyor! Yeni liste geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.