‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Türkiye’deki çok sayıda kişinin de dava sürecinden haberdar olmasını sağlayan Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld’in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtlayan Berman, kendisini en çok şaşırtan şeyin eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin süreçteki konumu ve tutumu olduğunu söyledi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAMIŞ

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre 75 yaşındaki Hakim Berman’ı dava sırasında en çok şaşırtan şey, Zarrab’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Zarrab davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış.

'ESKİSİ GİBİ DEĞİL'

Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” diyor.