Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’ya: Türk ve ABD’li yetkililerle ne konuştunuz?

Hakim Richard Berman, sanıkken tanık konumuna geçen Reza Zarrab ve tek tutuklu sanık Hakan Atilla’dan, davada cezanın belli olacağı 11 Nisan gününden önce, dava konusu ve yargı süreci kapsamında, Türk ve ABD’li resmi yetkililerle yaptıkları görüşmeleri açıklamalarını istedi.
New York Times muhabiri Benjamin Weiser'ın paylaştığı tweetlere göre davanın yargıcı Yargıç Richard Berman, her iki tarafın avukatlarından Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları bütün görüşmelerin detaylarını talep etti.
Yargıç Berman telefon görüşmeleri, yüzyüze görüşme, kısa mesaj ve elektronik posta gibi her türlü iletişimle ilgili detayların ceza tespit edilmeden önce kendisine yazılı olarak iletilmesini istedi.
Atilla ve tanık Reza Zarrab'ın avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin tarihlerinin, görüşmeye katılanların ve bir şekilde dahil olanların isimlerinin, görüşmenin amacının ve sonucunun bu bilgiler arasında yer alması gerektiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Reza Zarrab'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti Hakan Atilla'yı kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulmuştu.
Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu. Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.
Sarraf, savunma ekibinde yer alan New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ile davaya diplomatik bir çözüm bulmak üzere anlaşmıştı.
Giuliani ve Mukasey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüşler ve davanın mahkeme dışında sonuçlandırılabilmesi için ABD'li yetkililerle bir araya geleceklerini söylemişlerdi.
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