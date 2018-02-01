Rezil oldular! ABD balistik füzeyi engelleyemedi!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “Füze Savunma Ajansı ile ABD donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai Adası'nda yer alan Pasifik Füze Atış Tesisleri'nde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.
Ancak Amerikan CNN televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin
uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.
Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.
Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.
Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar
NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
İncirlik'te bayrak yakıldı... Askerler nöbet bekledi!
Onu gören sıraya girdi
Yol kenarında bulduğu pitonu motosikletine alınca...
Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 11 yorum