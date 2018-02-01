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Rezil oldular! ABD balistik füzeyi engelleyemedi!

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

ABD Füze Savunma Ajansı'nın Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak sistemin uçaktan fırlatılan bir füzeyi önleyemediği iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “Füze Savunma Ajansı ile ABD donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai Adası'nda yer alan Pasifik Füze Atış Tesisleri'nde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.

Ancak Amerikan CNN televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin
uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.

Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.

Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD füze Pentagon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
:) rezil oldular.başlığa bak sen.dünyada türkler kadar rezil olan millet var mı bu 16 yılda.monte silahlara yerli malı,yüzde 95 yabancı ürünlere 100% yerli diye uydurması hoş oluyor ama.askerlere gaz verip zorla savaşa gönderirken hoş , ama bu 10 günlük savaşta 500 askerin öldüğünü kimse bilmiyor.dünya türkleri suriyede sıkıştı ilerleyemiyor , rezil olmamak için diretiyor diye servis ediyor ama rezil olan abd öylemi:):):) firavun firavunluğunu bilmiyordu , rezil de rezilliğini bilmiyor hepsi bu.
@yeni_ortadogu Senin Türk olmadığını anladık amerikan malı terörist sevici. Rezilliğin ortada zaten fazla lafa gerek yok.
@yeni_ortadogu senin dediğin gibi olsa amerıka israile niye bu kadar ağlanıyor bu kadar hain gazeteci siyasetçi varken 500 askerin ölümü nasıl saklanacak nerde yaşıyon la sen adam evel la
@yeni_ortadogu firavun firavunluğunu bilmiyordu , rezil de rezilliğini bilmiyor hepsi bu. bu sözün çok doğru YERİNİ bil o yüzden insan artığı
ortadoğu peki senin söylediklerinin kanıtı nedir, yerli silahlarımızı sana mı sordular, on günlük savaşın bilançosu sana mı veriliyor, sen güzelce bi uyku çek uyanınca ekmek yediğin dilini konuştuğun güzel insanlarla dolu bu ülkeye ihanetini belki anlarsın,iyi uyursan uyandığında Afrin de Türk askeri seni de temsil edecektir.
@yeni_ortadogu hayret ettim, senin bu yorumunu nasıl silmemişler. Çoktan silmiş olmaları gerekirdi. Aynen senin gibi düşünüyorum. Ancak 500 askerin öldüğünü nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Belki de doğrudur dediğin.
lan yeni orta doğumunun nesin köpek annenide almış Türkler ama yayınlanıyor Allah'ın hevali hepinizin sonu gelecek tasma takıp az boynunuza
uyduruk dümen bir haber yaptırdılar .kuzey koreye yemlik bir olta attılar..
bu tutmadıysa bir sonraki olur. hatalar olacak tabi ki mükemmele giden yolda. o kadar sevinmeyelim
Saçmaca haber yapmayın rezil olacak birşey yok, adamlar deniyorlar işte.
bizdeki mantık hatası bu işte. bizde olmuş olsa hemen kapatalım paramızı sokağa attıyoruz biz beceremiyoruz deyip bütün işlemi iptal ederiz (bkz devrim arabaları). adamlar ise bunu nasıl düzeltirizde. aramızdaki fark bu neyazıkki.
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