Rheinmetall'den Türkiye ile yeni silah anlaşması

Alman şirketin Türk BMC şirketi ile "Leopard 2" modernizasyonu konusunda anlaşma imzaladığı iddia edildi.Alman televizyonu ARD'nin haber portalı Tagesschau.de'de yer alan bir habere göre Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall Türkiye ile silah ihracatı faaliyetlerini sürdürmek için görüşmelerde bulundu.

Haberde, dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel arasında 6 Ocak'ta yapılan görüşmeden üç gün sonra Türk BMC şirketinden bir heyetin "Leopard 2" tanklarının modernizasyonu konusunda anlaşma imzalamak üzere Rheinmetall şirketinin merkezinin bulunduğu Düsseldorf kentine geldiği belirtildi.

ARD kanalında yayınlanan report München programı ve Stern haber dergisinin şirket kaynaklarından edindiği bilgilere göre iki şirket arasında anlaşma sağlandı. Haberde, Rheinmetall şirketinin Alman hükümetinin tankların modernizasyonuna izin vereceğini düşünerek BMC ile anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Rheinmetall'in Türkiye'de BMC şirketi ile ortaklaşa Ankara merkezli bir kardeş şirket açmayı planladığı da iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yerli tank üretmeyi istediği belirtilirken BMC şirketinin Erdoğan'a yakınlığına da vurgu yapılıyor.