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RIA haber ajansı: Astana görüşmeleri kapsamında Afrin'de çatışmasızlık bölgesi kurulması değerlendiriliyor

10.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

Rus RIA haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Astana barış görüşmeleri süreci kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasının ele alındığını söyledi.

RIA haber ajansı: Astana görüşmeleri kapsamında Afrin'de çatışmasızlık bölgesi kurulması değerlendiriliyor

Rus RIA haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Astana barış görüşmeleri süreci kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasının ele alındığını söyledi.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Astana görüşmeleri kapsamında daha önce, İdlib, Hama, Lazkiye ve Halep eyaletlerinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait güçler, çatışmasızlık bölgesindeki gözlem noktalarının kurulması için İdlib'de bulunuyor.

Astana görüşmeleri kapsamında çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının amaçları arasında, bu noktalara insani yardımın ulaştırılması ön plana çıkıyor. Bu bölgelere yönelik yardım koridorlarıyla gıda ve tıbbi malzemenin taşınması amaçlanıyor.

Ulaşılmak istenen bir diğer amaç da savaş nedeniyle zarar gören yerlerde alt yapı yatırımlarının başlatılması.

Böylece varılacak bir siyasi uzlaşmayla savaşın sona erdirilmesinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının da hızla başlatılması öngörülüyor.

Ayrıca, bu bölgelerden ayrılan sivillerin geri dönmeye başlaması da ulaşılmak istenilen hedefler arasında yer alıyor.

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