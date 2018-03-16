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Rihanna’dan ''Snapchat’i telefonlarınızdan silin'' çağrısı

16.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Snapchat uygulamasının kendisi ve Chris Brown’un isimlerini kullanarak ''hangisini dövmek isterdiniz'' şeklinde bir reklam kampanyası başlatmasının ardından ünlü şarkıcı hayranlarını boykota çağırdı.

''Rihanna'yı tokatlamak mı, yoksa Chris Brown'u yumruklamak mı istersiniz?'' Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Snapchat uygulamasının bir akıllı telefon oyununun reklamında yer verdiği bu satırlar iki ünlü şarkıcıyı da kızdırdı.

Uygulamanın ''Would You Rather'' (Hangisini tercih ederdiniz) isimli oyunun reklamını iki şarkıcının fotoğraflarıyla yayınlaması üzerine Rihanna hayranlarına uygulamayı telefonlarından silme çağrısı yaptı.

2009 yılında o zamanki erkek arkadaşı şarkıcı Chris Brown tarafından dövülen ve yaralanan Rihanna uygulamanın söz konusu reklamına Instagram hesabından paylaştığı şu satırlarla tepki gösterdi: ''Aile içi şiddet kurbanlarını utandıracak bir şeyin tasarımı için para harcadınız, üstelik bir de bunu bir şakaya dönüştürdünüz!''

30 yaşındaki şarkıcı hayranlarına da bir çağrıda bulunarak, ''Uygulamayı telefonlarınızdan silin!'' dedi.

Reklam sosyal medyada da tepkilere neden oldu:

Bir kullanıcı, ''Rihanna'nın Snapchat'in reklamına cevabı. Bunu yaptıklarına inanamıyorum'' notuyla reklamın ekran görüntüsünü paylaştı.

Bir başka kullanıcı da Rihanna'nın ''Snapchat'i silin'' çağrısına kulak vererek, ''Eğer bana silmemi söylüyorsa silerim'' şeklinde bir tweet attı.

Hillary ve Bill Clinton'ın kızları Chelsea Clinton da reklamla ilgili attığı tweette, ''Gerçekten korkunç. Birilerinin bunu komik buluyor olması korkunç. Bunun uygunsuz olmadığını düşünmesi korkunç. Herhangi bir şirketin bunu onaylaması korkunç'' ifadelerini kullandı.

Snapchat özür diledi

Rihanna'nın tepkisinden sonra yaklaşık 187 milyon kullanıcısı bulunan uygulamayı geliştiren Snap şirketinin borsada ciddi bir değer kaybına uğradığı belirtildi. Şirketin hisseleri Wall Street'te olağan bir günde yüzde 4.7 düşüş kaydetti.

Snapchat'ten yapılan açıklamada ise tanıtımın incelendiği ve ''şirketin reklamcılık ilkelerini ihlal ettiği'' fark edilir edilmez kaldırıldığı belirtildi. Şirketin sözcüsü ''reklam için özür dilediklerini'' ifade etti.

rtr,AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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