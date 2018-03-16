Rihanna’dan ''Snapchat’i telefonlarınızdan silin'' çağrısı

''Rihanna'yı tokatlamak mı, yoksa Chris Brown'u yumruklamak mı istersiniz?'' Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Snapchat uygulamasının bir akıllı telefon oyununun reklamında yer verdiği bu satırlar iki ünlü şarkıcıyı da kızdırdı.

Uygulamanın ''Would You Rather'' (Hangisini tercih ederdiniz) isimli oyunun reklamını iki şarkıcının fotoğraflarıyla yayınlaması üzerine Rihanna hayranlarına uygulamayı telefonlarından silme çağrısı yaptı.

2009 yılında o zamanki erkek arkadaşı şarkıcı Chris Brown tarafından dövülen ve yaralanan Rihanna uygulamanın söz konusu reklamına Instagram hesabından paylaştığı şu satırlarla tepki gösterdi: ''Aile içi şiddet kurbanlarını utandıracak bir şeyin tasarımı için para harcadınız, üstelik bir de bunu bir şakaya dönüştürdünüz!''

30 yaşındaki şarkıcı hayranlarına da bir çağrıda bulunarak, ''Uygulamayı telefonlarınızdan silin!'' dedi.

Reklam sosyal medyada da tepkilere neden oldu:

Bir kullanıcı, ''Rihanna'nın Snapchat'in reklamına cevabı. Bunu yaptıklarına inanamıyorum'' notuyla reklamın ekran görüntüsünü paylaştı.