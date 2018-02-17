Rio de Janerio'nun güvenliği orduya devredildi

Brezilya hükümeti, Rio de Janerio eyaletinde artan çete şiddetiyle mücadele için orduyu görevlendirdi.
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer eyaletteki şiddeti kansere benzeterek organize suçun devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Kararı imzalayan Termer, "Şartlar böyle gerektirdiği için aşırı önlemler aldık" dedi.
Rio valisi Luiz Fernando Pezao 9 Şubat'ta başlayan dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın suç olaylarıyla gölgelenmesinin ardından yardım çağrısında bulunmuştu.
Talebi dikkate alan hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin kontrolünü orduya devretti.
Eyaletin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen General Walter Souza Braga Netto, 2016'daki Rio Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğininde de görev almıştı.
19 Şubat'a kadar sürecek olan Rio Karnavalı, silahlı çatışma ve yağma olaylarına sahne oluyor. Çatışmalarda şu ana kadar 3 polis öldü.
Ulusal televizyon kanalları, çete üyelerinin, karnaval için kentte bulunan turistleri taciz edip, para ve eşyalarını çalarken çekilen görüntülerini yayınladı.
Eyalette güvenliğin kontrolden çıkması üzerine Rio Valisi Luiz Fernando Pezao ulusal hükümete çağrıda bulunarak, ağır silahlı çetelerle mücadelenin tek yolunun ordu müdahalesi olduğunu belirtmişti.
Vali, karnaval için eyalette bulunan turistlerden de özür dilemişti.
Brezilya'da petrol fiyatlarının düşüşü ve yolsuzlukların tetiklediği ekonomik durgunluk, Rio eyaletini de etkilemiş ve Rio polisinin bütçesinde son yıllarda kesintiler yapılmıştı.
Hatta polis araçlarına benzin almak için bile yeterli paranın bulunamadığı eleştirileri yapılıyordu.
Ekonomik sorunlar, suç çetelerinin büyümesine de ortam oluşturdu.
Rio eyaleti hükümetinin açıkladığı verilere göre eyaletteki cinayet oranları 2016'ya kıyasla yüzde 8, 2015'e kıyasla ise yüzde 26 arttı.
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