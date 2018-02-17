Rio de Janerio'nun güvenliği orduya devredildi

Brezilya hükümeti, Rio de Janerio eyaletinde artan çete şiddetiyle mücadele için orduyu görevlendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer eyaletteki şiddeti kansere benzeterek organize suçun devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Kararı imzalayan Termer, "Şartlar böyle gerektirdiği için aşırı önlemler aldık" dedi.

Rio valisi Luiz Fernando Pezao 9 Şubat'ta başlayan dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın suç olaylarıyla gölgelenmesinin ardından yardım çağrısında bulunmuştu.

Talebi dikkate alan hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin kontrolünü orduya devretti.

Eyaletin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen General Walter Souza Braga Netto, 2016'daki Rio Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğininde de görev almıştı.

Karnavalda kaos

19 Şubat'a kadar sürecek olan Rio Karnavalı, silahlı çatışma ve yağma olaylarına sahne oluyor. Çatışmalarda şu ana kadar 3 polis öldü.

Ulusal televizyon kanalları, çete üyelerinin, karnaval için kentte bulunan turistleri taciz edip, para ve eşyalarını çalarken çekilen görüntülerini yayınladı.