Riyad’da Patlama Sesleri 

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da en az altı büyük patlama sesi duyuldu, gökyüzü aniden aydınlandı. Kentin etrafında duman yığınları görüldü.

Suudi Arabistan’ın devlet televizyonu El İkbariye hava savunma kuvvetlerinin Yemen’de faaliyet gösteren Husi milisleri tarafından atılan balistik bir füzeye müdahale ettiğini kaydetti.

Husi milislerine ait El Mısra televizyonu milislerin attığı roketlerin Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nı ve başkentteki diğer bazı yerleri hedef aldığını bildirdi.

Husi milisler geçmişte Riyad’ı balistik füzelerle hedef almaya çalışmış, ancak bunların önemli kısmı Riyad’ın hava savunma sistemine takılmıştı.

