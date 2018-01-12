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Rıza Pehlevi: İranlıların mesajı açık, rejimi değiştirin

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

Özge Düzgün, İstanbul, 12 Ocak, (DHA)- İran monarşisinin son temsilcisi Prens Rıza Pehlevi, yaptığı açıklamada, İran'daki ayaklanmanın önemini vurguladı ve İran halkı dini bir diktatörlük altında 40 yıl yaşadıktan sonra bundan bir sonuç çıkardığını söyledi, Pehlevi, "İranlıların mesajı açık o da rejimin değiştirilmesi. Bu rejimin düzeltilmesi mümkün değildir” dedi. Pehlevi, ayrıca, genç İranlıların bu rejimin mevcut diktatörlüğünün sona ermesi konusunda umutları olamadığını, ülkenin yolsuzluk , yoksulluk, açlık ve işsizlikten mustarip olduğunu belirtti. Al Arabiya televizyonunun Panaroma programında konuşan Pehlevi, İranlıların mesajının açık olduğunu ve sistemin tamamen değiştirilmesi ve demokratik bir rejime geçilmesi gerektiğini söyledi. Pehlevi, "Bu, ülkeyi yeniden inşa etmenin ve İran vatandaşlarının tüm haklarını tekrar temin etmenin tek yoludur” dedi. Pehlevi, "İran orta doğunun Japonya'sı olabilirdi, ancak maalesef Kuzey Kore gibi oldu" dedi. Pehlevi, ayrıca, benzer deneyimlerle diktaya dayalı rejimlerin devam etmediğini ve bir ideolojinin bütün bir ülkeyi kontrol edemediğini kanıtladığını ve İranlıların kendilerine güvenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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