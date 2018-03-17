Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab, eski koğuş arkadaşının cinsel taciz iddiaları yüzünden yeniden mahkemelik olduktan sonra hakkındaki suçlamalara avukatı aracılığıyla cevap verdi.
13 Nisan’da New York’ta yapılacak ilk duruşma öncesinde Zarrab suçlamaları kabul etmedi.
Zarrab, yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye yapılan başvuruda davanın düşmesini talep etti.
Avukat Anello, Zarrab'ın eski koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber’in, hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmayan hayal ürünü olduğu savundu.
Davanın Zarrab'ı itibarsızlaştırmak ve para sızdırmak amacıyla yapıldığı bu nedenle davanın düşürülmesi gerektiği belirtildi.
Zarrab'ın savunma dilekçesinde, eski hücre arkadaşı Jaber’in iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, suçlamaların ‘hayal ürünü’ olduğu iddia edildi.
SAVUNMADA TÜRKİYE VURGUSU
Avukatı Anello tarafından mahkemeye sunulan savunmasında, Zarrab'ın kendisiyle ilgili görülen davada birçok risk göze alarak hükümet adına tanıklık yaptığı belirtildi.
Zarrab'ın tanıklığıyla Türkiye’de birçok üst düzey kişinin suçlandığı, kaldığı cezaevinde itirafçı olması nedeniyle bıçakla saldırıya uğradığı tüm ölüm tehditlerine rağmen tanıklıktan vazgeçmediği vurgulandı.
Zarrab'ın savunmasında Türkiye’deki mal varlıklarına el konulması da vurgulanarak, “Türkiye Zarrab'ın neler konuşabileceğini tahmin ederek itiraflarını engelleme girişiminde bulundu. Türk hükümeti Zarrab'ı itirafçı olmaktan caydırabilmek için birçok saldırı gerçekleştirdi. Zarrab itibarsızlaştırıldı, cezalandırıldı, birçok çalışanı ve arkadaşları tutuklandı. Zarrab ve akrabalarının mallarına el konuldu” denildi.
"ZAMANLAMASI MANİDAR"
Savunma dilekçesinde, Zarrab'ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden davacı Faouzi Jaber’in şikayet dilekçesinin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekildi. Zarrab'ın tanık olarak mahkemeye çıktığı sırada bu iddiaların ortaya atıldığı, tam bu sıralarda da Türkiye’nin Zarrab'ı korkutmak ve taciz etmek için çok yönlü bir şekilde kampanya başlattığı belirtildi.
Zarrab, New York’a getirildikten sonra ilk konulduğu ceza ve tutukevi olan Manhattan’daki Metropolitan Cezaevinde (MCC) geçirdiği süre içinde Jaber'le aynı hücrede kalmıştı.
Jaber, dava dilekçesinde Zarrab'ın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.
Zarrab, tutuklu olarak bulunduğu Weschester ilçesi ceza ve tutukevinde, Jaber’in kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddiaları hakkında yapılan suçlamalarla ilgili tebligatı noter huzurunda 19 Ocak’ta imzalamıştı.
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