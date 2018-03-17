HABER

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

17.03.2018 02:16 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab, eski koğuş arkadaşının cinsel taciz iddiaları yüzünden yeniden mahkemelik olduktan sonra hakkındaki suçlamalara avukatı aracılığıyla cevap verdi.

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab, eski koğuş arkadaşının cinsel taciz iddiaları yüzünden yeniden mahkemelik olduktan sonra hakkındaki suçlamalara avukatı aracılığıyla cevap verdi.

13 Nisan’da New York’ta yapılacak ilk duruşma öncesinde Zarrab suçlamaları kabul etmedi.

Zarrab, yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye yapılan başvuruda davanın düşmesini talep etti.

Avukat Anello, Zarrab'ın eski koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber’in, hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmayan hayal ürünü olduğu savundu.

Davanın Zarrab'ı itibarsızlaştırmak ve para sızdırmak amacıyla yapıldığı bu nedenle davanın düşürülmesi gerektiği belirtildi.

Zarrab'ın savunma dilekçesinde, eski hücre arkadaşı Jaber’in iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, suçlamaların ‘hayal ürünü’ olduğu iddia edildi.

Reza Zarrab'a cezaevinde taciz ve tecavüz suçlaması!Reza Zarrab'a cezaevinde taciz ve tecavüz suçlaması!

SAVUNMADA TÜRKİYE VURGUSU

Avukatı Anello tarafından mahkemeye sunulan savunmasında, Zarrab'ın kendisiyle ilgili görülen davada birçok risk göze alarak hükümet adına tanıklık yaptığı belirtildi.

Zarrab'ın tanıklığıyla Türkiye’de birçok üst düzey kişinin suçlandığı, kaldığı cezaevinde itirafçı olması nedeniyle bıçakla saldırıya uğradığı tüm ölüm tehditlerine rağmen tanıklıktan vazgeçmediği vurgulandı.

Zarrab'ın savunmasında Türkiye’deki mal varlıklarına el konulması da vurgulanarak, “Türkiye Zarrab'ın neler konuşabileceğini tahmin ederek itiraflarını engelleme girişiminde bulundu. Türk hükümeti Zarrab'ı itirafçı olmaktan caydırabilmek için birçok saldırı gerçekleştirdi. Zarrab itibarsızlaştırıldı, cezalandırıldı, birçok çalışanı ve arkadaşları tutuklandı. Zarrab ve akrabalarının mallarına el konuldu” denildi.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Savunma dilekçesinde, Zarrab'ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden davacı Faouzi Jaber’in şikayet dilekçesinin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekildi. Zarrab'ın tanık olarak mahkemeye çıktığı sırada bu iddiaların ortaya atıldığı, tam bu sıralarda da Türkiye’nin Zarrab'ı korkutmak ve taciz etmek için çok yönlü bir şekilde kampanya başlattığı belirtildi.

Zarrab, New York’a getirildikten sonra ilk konulduğu ceza ve tutukevi olan Manhattan’daki Metropolitan Cezaevinde (MCC) geçirdiği süre içinde Jaber'le aynı hücrede kalmıştı.

Jaber, dava dilekçesinde Zarrab'ın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Zarrab, tutuklu olarak bulunduğu Weschester ilçesi ceza ve tutukevinde, Jaber’in kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddiaları hakkında yapılan suçlamalarla ilgili tebligatı noter huzurunda 19 Ocak’ta imzalamıştı.

Reza Zarrab'ı tecavüzle suçlayan mahkumun kim olduğu belli olduReza Zarrab'ı tecavüzle suçlayan mahkumun kim olduğu belli oldu
Reza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktıReza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reza zarrab Rıza Sarraf Nis Üniversitesi New York Türkiye rüşvet Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

İlginizi Çekebilir

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlamadım adama tecavüzmü etmiş yok artık.
Diğer Haberler
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.