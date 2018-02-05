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Rıza Sarraf davasında yeni gelişme

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Rıza Sarraf, aynı hücreyi paylaştığı 62 yaşındaki Faozi Jaber’in, hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davada, 16 Mart’a kadar savunmasını verecek

Rıza Sarraf davasında yeni gelişme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılandığı sırada savcılıkla işbirliği yaparak, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya karşı tanık olan Rıza Sarraf’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre New York’ta ilk konulduğu cezaevinde aynı hücreyi paylaştığı 62 yaşındaki, Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber’in, hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davada, 16 Mart’a kadar savunmasını vermesi konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

SARRAF 16 MART'A KADAR KENDİSİNİ SAVUNACAK

Dava dosyası kayıtlarına göre, Sarraf’ın yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye yeni bir başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde,Sarraf’ın, eski hücre arkadaşı Jaber’in iddialarıyla ilgili savunmasını 16 Mart tarihine kadar vermesi konusunda davacının avukatı Alexei Schacht'la uzlaşma sağlandığı belirtildi.

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Sarraf, halen tutuklu olarak bulunduğu Weschester İlçesi ceza ve tutukevinde, Jaber’in kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddiaları hakkında yapılan suçlamalarla ilgili tebligatı noter huzurunda 19 Ocak’ta imzalamıştı.

Sarraf, New York’a getirildikten sonra ilk konulduğu ceza ve tutukevi olan Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC) geçirdiği süre içinde Jaber'le aynı hücrede kalmıştı. Jaber, dava dilekçesinde Sarraf’ın’ın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.

MEHMET HAKAN ATİLLA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Rıza Sarraf davasında yargılanıp beş ayrı iddiadan suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Atilla’nın 24 Ocak'ta mahkemeye yaptığı başvuruda, yargılanması sırasında delil yetersizliğinden dolayı davanın düşürülüp hakkında beraat kararı verilmesi için başvuracağını açıklamasına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede Atilla’nın bu istekten vazgeçmesi hakim Richard Berman’ın kafasını karıştırdı.

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Hakim Berman, bu konuda karara varmak için konunun bir duruşmada ele alınmasına karar vermiş; Atilla’nın davanın düşürülmesi ve beraat etmesi için yaptığı başvurudan vazgeçmesinin kendi rızasıyla olduğunu kendisine doğrudan söylemesi için 6 Şubat günü yapılacak yeni bir duruşma için mahkemeye çağırmıştı.

3 Ocak’ta 12 kişilik jüri heyetinin altı ayrı suçlamadan beşinden suçlu bulduğu Atilla’ya verilecek cezayla ilgili duruşma 11 Nisan’da New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılacak.

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sarraf Amerika dava

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yani Hakan Atilla'da itirafçı olmaya karar vermiş demektir ki normal olan da bu.Adam baktı bir tek kendisini yaktılar şimdi itiraf ederek en azından ömür boyu hapisten kurtulmaya çalışacak.Ve bu durumda bakalım akp hükümeti ne diyecek?tabii bunu tahmin etmek zor değil.Şimdi Hakan Atilla itirafçı olursa onu da vatan haini ilan edecekler.
aslında Türkiye dolayı ile akp hükümeti bu işten en az zararla çıkmaya bakmalı.Türk bankalarına bir ceza geleceği kesin.Eğer biz de bu dava ile bağlantılı Türkiye içinde bir soruşturma başlatırsak ve bunu da birdavaya bağlarsak,abd deki mahkeme yargılama savunma vs bütün dökümanlar istenir ve ciddi bir dava izlenimi verilirse,sittin sene de zaten bitmez biliyorsunuz bizim davalar,bunu yargıtayı olur anayasa mahkemesi olur falan olur filan olur bu şekilde abd yi oyalayabiliriz.o arada zaten hukumetler değişir abd de de aynısı olur 5 kuruş da vermeden geçiştiririz.zaman aşımına da girer.valla
@enteresan_adam ne cezası yahu neyin kafasındasın haber ne haberi sen ne yorumu yapıyorsun harbiden enteresan adamsın :) zırnık ceza kesemezler hepsi alavare dalavare. 2.si biz burda oyalarız felan filan da ordaki mahkeme ve burdaki mahkeme bir kere bağımsız birbirlerini beklemezler geçiştiririz felan ne çocuk oyuncağı bu :) onlar tazminat ödeyeceksin yada ödemeyeceksin bi karar çıkar uygulayıp uygulamamak bizim elimizde çürük bir davadan da bi halt çıkmaz çıksaydı şimdiye çıkardı gündem yapıldı döviz sarsıldı amaç bu bişey çıkacağından değil şimdi onlar taciz davasıyla uğraşsınlar dursunlar
ZARRAF DOSYASI TC NİN NAMUSUDUR.
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