Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan İtirafçı mı Oluyor?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin Dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado’nun, bildiklerini itiraf ederek savcılıkla anlaşma yapmak üzere olduğu yorumları yapılıyor.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, dün mahkemenin hakimi Richard J. Sullivan’a davayla ilgili son güncellemelerin yer aldığı bir dilekçe sundu.

Dilekçede, 31 Temmuz’da yapılacak duruşma öncesinde savunma ve savcılığın bir araya geldiği ve beş ayrı suçtan yargılanan gardiyan Casado’nun mahkemeye çıkıp çıkmayacağı yönündeki eğiliminin tartışıldığı kaydedildi.

Savcı Berman’ın sunduğu dilekçede ”Sanık Casado’nun, mahkeme öncesi tutumuna ilişkin bir karara varmış olacağı tahmin ediliyor“ yorumuna da yer verildi.

Hukukçular savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede taraflar arasında pazarlığın sürdüğünü ve çok büyük bir ihtimalle gardiyan Casado’nun daha önce kabul etmediği beş ayrı suçlamayı kabul edip mahkemeye çıkmayarak itirafçı olabileceğini kaydetti.