HABER

Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan İtirafçı mı Oluyor?

30.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin Dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado’nun, bildiklerini itiraf ederek savcılıkla anlaşma yapmak üzere olduğu yorumları yapılıyor

Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan İtirafçı mı Oluyor?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin Dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado’nun, bildiklerini itiraf ederek savcılıkla anlaşma yapmak üzere olduğu yorumları yapılıyor.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, dün mahkemenin hakimi Richard J. Sullivan’a davayla ilgili son güncellemelerin yer aldığı bir dilekçe sundu.

Dilekçede, 31 Temmuz’da yapılacak duruşma öncesinde savunma ve savcılığın bir araya geldiği ve beş ayrı suçtan yargılanan gardiyan Casado’nun mahkemeye çıkıp çıkmayacağı yönündeki eğiliminin tartışıldığı kaydedildi.

Savcı Berman’ın sunduğu dilekçede ”Sanık Casado’nun, mahkeme öncesi tutumuna ilişkin bir karara varmış olacağı tahmin ediliyor“ yorumuna da yer verildi.

Hukukçular savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede taraflar arasında pazarlığın sürdüğünü ve çok büyük bir ihtimalle gardiyan Casado’nun daha önce kabul etmediği beş ayrı suçlamayı kabul edip mahkemeye çıkmayarak itirafçı olabileceğini kaydetti.

20 yıl hapis istemiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan Casado, daha önce çıkarıldığı mahkemede hakim Sullivan’a hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin Dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak ‘Mahkum 1’ kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

‘Sarraf rüşveti bir kadın avukatı aracılığıyla verdi’

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Sarraf’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak geçmişti.

Sarraf’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Sarraf ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarraf’ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı geçen kadın avukatın, Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını, bu kadın avukatın Sarraf’ın Türk avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

Sarraf gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla’nın avukatı Victor J. Rocco, Sarraf’ın hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Sarraf ise, Atilla’nın avukatı Rocco’nun, gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.