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Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan İtirafçı Oldu

07.08.2018 02:22 | Son Güncelleme

New York’ta tutuklu olarak federal mahkemede yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado’nun hakkındaki suçlamaları kabul ederek itirafçı olacağı açıklandı

Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan İtirafçı Oldu

New York’ta tutuklu olarak federal mahkemede yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado’nun hakkındaki suçlamaları kabul ederek itirafçı olacağı açıklandı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey S Berman, mahkeme hakimi Richard J. Sullivan’a yaptığı yazılı başvuruda bugün yapılacak (7 Ağustos) ara duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Berman, erteleme gerekçesinde sanık Casado’nun daha önce hakkındaki suçlamaları kabul etmeme fikrini değiştirdiğini, sanık gardiyanın bir sonraki duruşma tarihinde hakkındaki suçlamaları kabul edeceğini beklediklerini belirtti.

Başsavcı Berman, ayrıca daha önce planlanan davanın, esastan görüleceği hızlandırılmış duruşmalar sürecinin durdurulmasını talep etti.

Başsavcı Berman, erteleme talebini sanık Casado ve avukatlarıyla uzlaşarak aldıklarını belirtti.

20 yıl hapis istemiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan Casado, daha önce çıkarıldığı mahkemede hakim Sullivan’a hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemiş, rüşvet almadığını öne sürmüştü.

Hakkında hazırlanan iddianameye göre 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin Dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak ‘Mahkum 1’ kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

‘Sarraf rüşveti bir kadın avukatı aracılığıyla verdi’

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Sarraf’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak geçmişti.

Sarraf’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Sarraf ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Sarraf’ın verdiği rüşvete aracı olanlar ortaya çıkacak

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarraf’ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı geçen kadın avukatın, Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını, bu kadın avukatın Sarraf’ın Türk avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

Casado’nun bildiklerini anlatmasıyla gardiyana rüşveti ileten Sarraf’ın Türk kadın avukatı ve rüşvetle ilgili diğer kişiler hakkında iddianame hazırlanıp yakalama emri çıkartılacak.

Gizlilik kaydı olan dosyada yer alan isimler Casado’nun yeni itirafları sonrasında hazırlanacak.

Sarraf gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla’nın avukatı Victor J. Rocco, Sarraf’ın hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Sarraf ise, Atilla’nın avukatı Rocco’nun, gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.

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