Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Suçlamaları Kabul Etmedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado, dün New York’ta mahkemeye çıkartıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Casado, çıkarıldığı mahkemede hakim Richard Sullivan’a hakkındaki beş ayrı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak ‘Mahkum 1’ kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

‘Sarraf rüşveti bir kadın avukatı aracılığıyla verdi’

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Sarraf’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak yer almıştı.