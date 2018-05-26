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Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Suçlamaları Kabul Etmedi

26.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado, dün New York’ta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki beş ayrı suçlamayı kabul etmediğini söyledi

Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Suçlamaları Kabul Etmedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado, dün New York’ta mahkemeye çıkartıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Casado, çıkarıldığı mahkemede hakim Richard Sullivan’a hakkındaki beş ayrı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak ‘Mahkum 1’ kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

‘Sarraf rüşveti bir kadın avukatı aracılığıyla verdi’

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Sarraf’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak yer almıştı.

Sarraf’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Sarraf ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarraf’ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı (Avukat 1) geçen kadın avukatın Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını bu kadın avukatın Sarraf’ınTürk kadın avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

Sarraf gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla’nın avukatı Victor J Rocco, Sarraf’ın hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti. Sarraf ise, Atilla’nın avukatı Rocco’nun hakkında gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.

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