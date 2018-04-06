Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldığı İddia Edilen Gardiyan Tutuklandı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini itiraf etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Sarraf’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, medyaya yaptığı açıklamada, iddianamede adı geçen kadın avukatın Sarraf’ın Türk avukatı olduğunu doğruladı. Sarraf’ın gardiyana rüşvet verme olayına Amerika’daki avukatlarından hiçbirinin karışmadığını belirtti.

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer aldı. Sarraf’ın adına nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak yer aldı.

Gardiyan Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, savcılık beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istedi. Casado, bu sabah Manhattan’da hakim karşısına çıkartılarak suçları yüzüne okundu.

Geçen yıl kasım ayında yapılan duruşmalarda, Atilla’nın avukatı Victor Rocco, Rıza Sarraf’ın içki, uyuşturucu ve kadın için cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürmüş, Sarraf avukat Rocco’nun bu iddiaları kabul edip, “hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.

Sarraf’ın kadın avukatı aniden New York’tan Türkiye’ye döndü

Sarraf’ın adına rüşveti gardiyana veren kişinin Türk avukatı Şeyda Yıldırım olduğu iddia edilmişti. Sarraf’ın 19 Mart 2016 tarihinde tutuklanması sonrasında Avukat Şeyda Yıldırım tüm ara duruşmalara katılmış ancak davanın asıldan görüldüğü duruşmalarda yer almamıştı.

Yıldırım’ın Sarraf’ın gardiyana rüşvet verdiği iddialarının ortaya çıkması sonrasında aniden New York’tan Türkiye’ye geri döndüğü ve tutuklanacağı korkusuyla tekrar ABD’ye gelmediği öne sürülmüştü.

Sarraf’tan rüşvet aldığı iddia edilen Casado’nun 35 yaşında ve New York’un Bronx semtinden olduğu, 2012 yılından beri MCC