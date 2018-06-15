Robot Kuşlar Uçakları Koruyabilir mi?

Havaalanları, kuş sürülerinin uçaklara çarpmasıyla meydana gelen hasar ya da kazaları önlemek için önlemler alıyor. Bazı havaalanları eğitimli köpeklerden yararlanırken diğerleri, kuşları korkutup kaçırmak için yüksek sese başvuruyor. Hollanda'da bir şirketin geliştirdiği Robird adlı robotsa kuşların uçaklara verdiği hasarı azaltma çabalarına farklı bir boyut kazandırıyor.
Eğitimli köpekler ve yüksek ses, kuşları korkutup kaçırmak için sadece bir yere kadar yeterli. Oysa ne zaman gökyüzünde bir şahin belirse tüm kuşlar kaçışıyor.
Şahinin gerçek ya da robot olması önemli değil. Sabit değil hareketli kanatları olması, diğer kuşları korkutmaya yetiyor.
Wessel Straatman, ”Yırtıcı bir kuş gökyüzünde kanatlarını çırpmadan sadece yükseklerde süzülünce bu, etrafı izlediği ve avlanmadığı anlamına geliyor. Başka kuşlar bunu farkettiğinde teyakkuza geçiyorlar ama sadece bununla kalıyorlar. Yırtıcı kuş kanatlarını çırpmaya başladığındaysa durumun ciddi olduğunu, tehlike baş gösterdiğini anlıyorlar.” şeklinde konuşuyor.
Tıpkı gerçek kuşlar gibi bütün kanadını devamlı hareket ettiren mekanik bir kuş tasarlamak oldukça zor.
Straatman'a göre, sabit gibi görünen kanatlar aslında esnek. Bu da robot kanatlarını sadece yukarı ve aşağı hareket ettirmesi yerine havanın içinde adeta kürek çeker gibi ilerlemesini sağlıyor. Böylece sadece havalanmakla kalmıyor, aynı zamanda ileri gitmesi gereken itici gücü de elde ediyor.
Robird'ün gövdesi, sert inişlere dayanıklı olması için üç boyutlu yazıcıyla cam elyafı ve naylon karışımı bir malzeme kullanılarak basılıyor.
Robot kuş şimdilik uzaktan kumandayla uçuruluyor. Ancak tasarımcılar, robotu önceden belirlenen bir uçuş rotasında tutmak için gereken algoritma üzerinde çalışıyor.
Örneğin bir havaalanının çevresini dolaşmak gibi.
Robird, kullanımda olduğu havalimanlarında kuşları uzakta tutmayı başarıyor.
Firma, yakında kullanıma girecek olan Kuzey Amerika kel kartalı şeklindeki yeni robotun daha büyük kuşları da korkutacağını umuyor.
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