Robot Kuşlar Uçakları Koruyabilir mi?

Havaalanları, kuş sürülerinin uçaklara çarpmasıyla meydana gelen hasar ya da kazaları önlemek için önlemler alıyor. Bazı havaalanları eğitimli köpeklerden yararlanırken diğerleri, kuşları korkutup kaçırmak için yüksek sese başvuruyor. Hollanda'da bir şirketin geliştirdiği Robird adlı robotsa kuşların uçaklara verdiği hasarı azaltma çabalarına farklı bir boyut kazandırıyor.

Eğitimli köpekler ve yüksek ses, kuşları korkutup kaçırmak için sadece bir yere kadar yeterli. Oysa ne zaman gökyüzünde bir şahin belirse tüm kuşlar kaçışıyor.

Şahinin gerçek ya da robot olması önemli değil. Sabit değil hareketli kanatları olması, diğer kuşları korkutmaya yetiyor.

Wessel Straatman, ”Yırtıcı bir kuş gökyüzünde kanatlarını çırpmadan sadece yükseklerde süzülünce bu, etrafı izlediği ve avlanmadığı anlamına geliyor. Başka kuşlar bunu farkettiğinde teyakkuza geçiyorlar ama sadece bununla kalıyorlar. Yırtıcı kuş kanatlarını çırpmaya başladığındaysa durumun ciddi olduğunu, tehlike baş gösterdiğini anlıyorlar.” şeklinde konuşuyor.