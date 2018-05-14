Robotlar Bu Kez Diyarbakır’da Yarıştı

Dünyanın en saygın bilim topluluklarından olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ilk kez Diyarbakır’da robot yarışması düzenlendi. Uluslararası yarışmaya az da olsa yabancı öğrenciler de katıldı.
Bazısı rubik küpünü çözmek için uğraştı, bazısı çizgi üzerinde ilerledi. Başka bir odadakiler ise sumo güreşi yaptı. Bunlar Diyarbakır’da düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması’ndan kareler.
Yarışma Dünyanın saygın bilim topluluklarından olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü(IEEE) ile Dicle Üniversitesi tarafından düzenlendi. Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen yarışmaya, değişik okullardan gruplar ve Dicle Üniversitesi öğrencileri katıldı. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen yarışmaya top atma, inovasyon, labirent çözme, çizgi izleme, sumo ve çöp toplama dallarında 30 robot katıldı.
Sınıfların birinde sumo yapan robotlar vardı. Ringe çıkan robotların şekli somu güreşçilerine benzemese de, yaptıkları iş aynıydı; ringte kalarak rakibini saf dışı bırakmak.
Sparta 1 Robotunu yapan gruptan Zeynep Şaşmaz, robotun eğlence sektöründe kullanılabileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şaşmaz, “Bizim dört beş gün önceden haberimiz oldu. Bizim robotlar birkaç işi birden yaptığı için üç dört gün içinde hazırladık robotlarımızı. Robot 360 derece çevresine bakıyor ve bir santimden az bir alan içerisinde ve son sürat hedefin üzerine gidiyor” dedi.
Fakültenin başka bir sınıfında ise çizgi izleyen robotlar yarışıyordu. Yere çizilen çizgiyi takip eden robotlar en kısa sürede bitiş çizgisine uluşmaya çalıştı. Bu kategorinin en dikkat çeken grubu Pandora oldu. Nedeni ise grubun danışmanının Suriyeli Ammar Bawdaka olmasıydı. Bawdaka ile birlikte çalışan grubun robotu, 1 dakikadan daha az bir sürede yarışmayı bitirdi. Öğrenciler robotun günlük hayatta kullanımını şöyle anlattı; “Robot mümkün olduğunca dengeli hazırlandı. Parçalar mümkün olduğunca birbirine eşit hale getirilmeye çalışıldı. Üç tane sensör kullandık, mümkün olduğu kadar otonom olması için yer vermekten daha çok çizgiyi takip etmesi lazım. Çizgi izleyen robotlarla hayatımızda rol alan bir teknoloji, şu anda büyük fabrikalarda kullanılıyor”
Bu kategorinin dikkat çeken diğer yarışmacısı ise Burundili Hamis İrambona. Siyahi İrambona yarışmacılar arasında hemen dikkat çekiyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan İrambona, “Çok zor olmadı, çalıştık yaptık. İleride bunu geliştirmeyi düşünüyorum” dedi.
İnovasyon kategorisinde ise birbirinden ilginç robotlar yarıştı. En dikkat çekeni ise plastikten yapılan insansız uçak oldu.
IEEE Basın sözcüsü Sevil Şenses, tarihteki ilk robotu yapan El Cezeri’nin izinden gittiklerini belirterek, “Bu yarışma elektrik, elektronik okuyan her yaş grubunun içinde bulunan teknik bilgi birikiminin ortaya çıkması amacıyla yapıldı. Teknolojiye ayak uyduran çocuklar var. Çocukların içindeki bilgiyi üniversite ortamı ile birleştirmek istedik. Hedefimiz bunu geleneksel hale getirme ve daha yeni robotlar ve katılımcılarla geliştirmek. Ve tabi El Cezeri’nin yolunda gitmek” diye konuştu.
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