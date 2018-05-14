Robotlar Bu Kez Diyarbakır’da Yarıştı

Dünyanın en saygın bilim topluluklarından olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ilk kez Diyarbakır’da robot yarışması düzenlendi. Uluslararası yarışmaya az da olsa yabancı öğrenciler de katıldı.

Bazısı rubik küpünü çözmek için uğraştı, bazısı çizgi üzerinde ilerledi. Başka bir odadakiler ise sumo güreşi yaptı. Bunlar Diyarbakır’da düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması’ndan kareler.

Yarışma Dünyanın saygın bilim topluluklarından olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü(IEEE) ile Dicle Üniversitesi tarafından düzenlendi. Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen yarışmaya, değişik okullardan gruplar ve Dicle Üniversitesi öğrencileri katıldı. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen yarışmaya top atma, inovasyon, labirent çözme, çizgi izleme, sumo ve çöp toplama dallarında 30 robot katıldı.

Sınıfların birinde sumo yapan robotlar vardı. Ringe çıkan robotların şekli somu güreşçilerine benzemese de, yaptıkları iş aynıydı; ringte kalarak rakibini saf dışı bırakmak.

Sparta 1 Robotunu yapan gruptan Zeynep Şaşmaz, robotun eğlence sektöründe kullanılabileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şaşmaz, “Bizim dört beş gün önceden haberimiz oldu. Bizim robotlar birkaç işi birden yaptığı için üç dört gün içinde hazırladık robotlarımızı. Robot 360 derece çevresine bakıyor ve bir santimden az bir alan içerisinde ve son sürat hedefin üzerine gidiyor” dedi.