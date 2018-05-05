Robotlar İnşaat Sektörünün Gözbebeği Olma Yolunda

Robotların insanlar için tehlikeli olan bazı işleri üstlenmesi, inşaat sektörü için bir hayalin gerçek olması anlamına geliyor. Otomasyon teknolojisi tasarımcıları, robotların inşaat teknolojisinde devrim yaptığını, sektörün daha güvenli haline geldiğini söylüyor. İnşaat firmaları robotlar sayesinde hem daha çok projeyi hayata geçiriyor, hem de bunları daha kısa sürede tamamlıyor.
İnşaat, yüksek beceri sahibi işçilerin her zaman talep gördüğü bir sektör.
Bu okul inşaatının tuğla döşeme ekibine yeni bir işçi daha katılıyor.
Tuğla döşeme ustası SAM'i, Merkezi New York'ta bulunan Construction Robotics firması geliştirmiş.
SAM, günde üç bin tuğla döşeyebiliyor. Bu, bir insanın yapabileceğinden birkaç kat fazla.
Todd Berich, ”İş hacmimizi arttırmak ve daha fazla iş yaparak müşterileri memnun etmek, bu yeni teknolojiye yönelmemizin temel nedeni. Şu anda tam kapasite çalışmamıza rağmen bazı müşterilerimizi geri çevirmek zorunda kalıyoruz.” şeklinde konuşuyor.
Google'ın eski mühendislerinden Noah Ready-Campbell, kurduğu Built Robotics firmasında, kendi kendini süren ağır inşaat makinaları ve araçları tasarlıyor.
Noah Ready Campbell'e göre, Amerika'da inşa edilmesi, onarılması ya da yenilenmesi gereken üç milyar dolarlık altyapı var. Bunları gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel, maliyet. Hafriyat, toprak düzleme, saha hazırlama gibi işlerin maliyetini düşürülürse ülkenin ihtiyacı olan altyapı inşaatlarının daha fazlasını yapılabilir.
Otomasyonun bir başka parçası da İHA'lar.
Bu İHA, 36 hektarlık arazinin topoğrafik haritasını sadece 25 dakikada çıkarabiliyor. Aynı iş, bir kamyona bağlı lazer sistemiyle bir gün sürüyor.
İHA'nın tasarımcısı Silikon Vadisi'ndeki KESPRY firması. Ölçüm verileri, ayrıntılı üç boyutlu haritalara aktarılıyor.
George Mathew, İHA'nin topoğrafya alanındaki tek avantajının hızlı ve güvenli olması değil, aynı zamanda çok daha fazla veri elde etmesi de olduğunu söylüyor.
Otomasyon, çalışanların işlerini kaybedeceği anlamına gelmiyor.
İnşaat sektörüne yeniden şekil veren otomasyon, insanlarla robotların birlikte çalışacağı yepyeni bir ortam hazırlıyor.
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