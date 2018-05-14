Robotlar Ne Zaman İnsanlarla Beraber Çalışmaya Başlayacak?

Çoğu uzman ve iktisatçı, robotların birçok iş kolunda artık yavaş yavaş insanların yerini almaya başladığı konusunda görüşbirliği içinde. Robotlar otomobil parçalarına kaynak ve boya, depolarda mal sınıflandırması yapıyor, yeraltındaki boruları, şüpheli paketleri inceliyor. Ancak elektrik süpürgeleri dışında ev işi yapan robotlara kolay kolay rastlamıyoruz. Robot teknolojisi uzmanlarına göre robotların insanlarla yan yana işlev görmesi için aşılması gereken bazı engeller var.

Bu otomobil fabrikasındaki robotlar kaynak yapıyor. Etrafta insan yok çünkü robotlar, yanlışlıkla bir insana zarar vermekten nasıl kaçınılması gerektiğini bilmiyor.

Heni Ben Amor, bu robotların aynı işi tekrar tekrar yaptığını ve herhangi bir değişikliğe nasıl uyum sağlayacaklarını bildiklerini söylüyor.

Günümüzde işçilerle yan yana iş gören robotlar son derece yavaş hareket ediyor, birçok işi aynı anda yapamıyor ve genellikle bilgi vermek amacıyla kullanılıyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Heni Ben Amor, robot teknolojisi uzmanlarının, çalışanlarla yan yana iş yapacak yeni nesil robotlar üzerinde çalıştıklarını söylüyor.