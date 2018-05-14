HABER

Robotlar Ne Zaman İnsanlarla Beraber Çalışmaya Başlayacak?

14.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Robotlar otomobil parçalarına kaynak ve boya, depolarda mal sınıflandırması yapıyor, yeraltındaki boruları, şüpheli paketleri inceliyor. Ancak elektrik süpürgeleri dışında ev işi yapan robotlara kolay kolay rastlamıyoruz. Robot teknolojisi uzmanlarına göre robotların insanlarla yan yana işlev görmesi için aşılması gereken bazı engeller var

Robotlar Ne Zaman İnsanlarla Beraber Çalışmaya Başlayacak?

Çoğu uzman ve iktisatçı, robotların birçok iş kolunda artık yavaş yavaş insanların yerini almaya başladığı konusunda görüşbirliği içinde. Robotlar otomobil parçalarına kaynak ve boya, depolarda mal sınıflandırması yapıyor, yeraltındaki boruları, şüpheli paketleri inceliyor. Ancak elektrik süpürgeleri dışında ev işi yapan robotlara kolay kolay rastlamıyoruz. Robot teknolojisi uzmanlarına göre robotların insanlarla yan yana işlev görmesi için aşılması gereken bazı engeller var.

Bu otomobil fabrikasındaki robotlar kaynak yapıyor. Etrafta insan yok çünkü robotlar, yanlışlıkla bir insana zarar vermekten nasıl kaçınılması gerektiğini bilmiyor.

Heni Ben Amor, bu robotların aynı işi tekrar tekrar yaptığını ve herhangi bir değişikliğe nasıl uyum sağlayacaklarını bildiklerini söylüyor.

Günümüzde işçilerle yan yana iş gören robotlar son derece yavaş hareket ediyor, birçok işi aynı anda yapamıyor ve genellikle bilgi vermek amacıyla kullanılıyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Heni Ben Amor, robot teknolojisi uzmanlarının, çalışanlarla yan yana iş yapacak yeni nesil robotlar üzerinde çalıştıklarını söylüyor.

Amor, ”Yeni robotlar birlikte çalıştığı insana bir alet uzatabilir, ağır bir yükü kaldırabilir. Eski tür sanayi tipi robotlarla kıyasladığınızda yeni nesil robotların sektörde köklü bir değişiklik yaptığını görüyoruz.” şeklinde konuşuyor.

Robotlar insanlardan daha güçlü olduğu için onlara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalı. Bunun için bu makinaların çok daha zeki olmasını sağlamak şart. Robotun hareketlerinin insanlarınkilerle devamlı olarak eşgüdüm sağlaması gerekiyor.

Amor'a göre, robotun birlikte çalıştığı insanları anlaması, doğru zamanda iletişim kurması gerekiyor. Bütün amaç, ihtiyacınız olan her türlü durumda size yardımcı olan bir robotla çalışmanız, ama aynı zamanda gerek olmadığı anlarda robotun ayak bağı olmasını engellemeniz.

Profesör Ben Amor'a göre ev işleri yapacak robot geliştirmenin önünde mühendislik açısından birçok zorluk var. Kendi kendini süren araçların trafiğe çıkmasının çok daha yakın olduğunu belirten uzmana göre imalat sektöründe insanlarla işbirliği yapan robotlar, geleneksel robotların yerini önümüzdeki beş yıl içinde almaya başlayabilir.

Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
Balkondan çığlık atarak yardım istediBalkondan çığlık atarak yardım istedi
BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler! BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

İlginizi Çekebilir

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.