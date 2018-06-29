Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotların daha gerçekçi bir şekilde hareket etmesini sağlayan bu teknolojinin, yapay zeka sistemlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, kas üretici hücreler barındıran hidrojel tabakalarını parmak üzerindeki destek noktalarına yerleştirdi.

Ardından parmak benzeri robota elektrikle hareket verildi.

Parmağın hareketi esnasında, insan kasında olduğu gibi, kaslardan biri kasılırken diğeri gevşiyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin ilaçların denenmesinde de kullanılabileceğini, böylece hayvanlar üzerinden deney yapılmasına gerek de kalmayacağını söylüyor.

