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Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

29.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Japon araştırmacılar, canlı kas dokularını robotik bir parmak üzerine eklemlemeyi başardı.

Robotların daha gerçekçi bir şekilde hareket etmesini sağlayan bu teknolojinin, yapay zeka sistemlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, kas üretici hücreler barındıran hidrojel tabakalarını parmak üzerindeki destek noktalarına yerleştirdi.

Ardından parmak benzeri robota elektrikle hareket verildi.

Parmağın hareketi esnasında, insan kasında olduğu gibi, kaslardan biri kasılırken diğeri gevşiyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin ilaçların denenmesinde de kullanılabileceğini, böylece hayvanlar üzerinden deney yapılmasına gerek de kalmayacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
robot yapay zeka insan Tokyo kaş canlı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adamlar nerde biz nerde pehhhh
Adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle..Sittin sene yetişemeyiz bu heriflere..
olm bu millete boyle haber servis etmeyin. ulkenin yarisi daha sapiense geçiş evresinde. bunyeleri kaldirmaz.
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