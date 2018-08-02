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Rögar kapağına sıkışan ayıyı görenler gözlerine inanamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Colorado eyaletinde ormanlık alana yakın bir yerleşim yerinin sakinleri güne şaşkınıklıka başladı. Zira ana caddelerden birinde bulunan bir rögar kapağına en az 50 kiloluk bir ayı sıkışmış haldeydi.

Ayının oraya nasıl sıkıştığı bilinmiyor. Ancak yetkililer çöpe atılan yemişlerin dayanılmaz kokusuna kapılıp ayının buraya sıkışmış olabileceği üzerinde duruyor.

Çaresizce sıkıştığı yerden kurtulmak için debelenen hayvanın durumuna üzülen yerel halk yetkililere haber verdi. Bunun üzerinde sıkıştığı yerden kurtulan ayı coşkuyla özgürlüğüne, ormana doğru koştu ve gözden kayboldu.

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Colorado, ABD'nin en yüksek ve dağlık eyaletlerinden biri olarak biliniyor. Öte yandan bölge, ayı-insan karşılaşması olaylarına sıkça sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ayı ABD Colorado sıkışma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizde olsa ayıyı öldürürler şerefsizler
bizde gözalerimize inanamadık :)
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