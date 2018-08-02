Rögar kapağına sıkışan ayıyı görenler gözlerine inanamadı

Ayının oraya nasıl sıkıştığı bilinmiyor. Ancak yetkililer çöpe atılan yemişlerin dayanılmaz kokusuna kapılıp ayının buraya sıkışmış olabileceği üzerinde duruyor.

About 6 minutes after the manhole cover was removed, out came the bear, estimated to be 3 to 4 years old and about 250 lb. An @COParksWildlife officer fired a non-lethal rubber slug at the bear as officers chased it into an open space behind this #ColoradoSprings neighborhood. pic.twitter.com/F4f6FEcFI9 — CPW SE Region (@CPW_SE) 26 Temmuz 2018

Çaresizce sıkıştığı yerden kurtulmak için debelenen hayvanın durumuna üzülen yerel halk yetkililere haber verdi. Bunun üzerinde sıkıştığı yerden kurtulan ayı coşkuyla özgürlüğüne, ormana doğru koştu ve gözden kayboldu.

Colorado, ABD'nin en yüksek ve dağlık eyaletlerinden biri olarak biliniyor. Öte yandan bölge, ayı-insan karşılaşması olaylarına sıkça sahne oluyor.

