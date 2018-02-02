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Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in davetlisi olarak pazar akşamı Roma'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için İtalya'nın başkentinde kırmızı alarm verildi. Erdoğan'ı 3500 güvenlik gücü koruyacak.

Roma'da Erdoğan için bir ilk! Cumhurbaşkanı'nı tam 3500 kişi koruyacak

CNNTürk'ten Reha Erus'un haberine göre, bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle PKK'nın olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları 'Yeşil Bölge' ilan ederek yasakladı.

Yetkililer, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalya'da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirttiler.

24 SAAT BOYUNCA İZLENECEK

Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Erdoğan'ın 24 saatlik ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye arçlarınında konvoyu izleyeceği öğrenildi.

İtalya'da ABD cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa dışında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek.

Erdoğan'ın Vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya roma Recep Tayyip Erdoğan Papa Francis

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sevgili chpliler Türkiye Cumhıriyetinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla giden bir şahıs için nasıl bir koruma yapıp önem veriyorlar anladınızmı geldiğimiz noktayı gerçi siz şimdi buna da bi bahme bulursunuz da :))
ülke savastayken ne isin var romada haclilarla isbirligimi yapacaksin yine
Kilictaroglu davet edilip gitseydi... Aman Allahım demediklerini bırakmazdı bazıları ama Erdoğan gidince lider.. dünya lideri... ve daha bir sürü iltifatlar....
Yanlışmı peki kılıçtaroğlula erdoğanı nasıl aynı kefeye koydun ben anlamadım Kılıçtaroğluna merak etme koruma olmaz pkk ya hdp ye laf söyletmediği gibi haklarını arıyor o yuzden kimse birşey yapmaz
Ülke savaşın eşiğinde bizim saray reisi gününü gün etmekte. Yunanistan benzerini burada yaşar.
Hahahaha Hiç kimse gitmese Havuz medyası korumları hedef yapıp REİSi vatikanda binler karşıladı diye haber yapar.
Ne gerek var ya, o kadar korumaya 3500 kişi aşikar bir o kadarda sivil koruma etti 7.000 kişi. İyi de ne gerek var. Bizimki dememişmiydi kefen giydim diye bırakın ne olursa olsun. Kefenin hakkını versin amin. Ayrıca 7.000 kişinin 1 günlük hakkı bile etmez
@06yldrm3660 Aslanım o korumayı senin ülken deyil karşı ülke veriyor..buda senin o ülkede değerini gösterir..sizler oturun CUMHURBAŞKANINI eleştire durun elin gavuru bile değer verirken kendi ülkesinin CUMHURBAŞKANINA hakaret eden sizleri görünce ülkemizde ne kadar ama olduğunu görür oldum..
Fetodan sonra kardinallik gorevini onun ogrencisi reto ya vercekmis PAPA kimki papa ile dost birde TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan Türklüğü bölücülük sayan biriyse dinide suphelidir
Papanin çocuğu bizans kalintisi kriprolar ortaya cikacak bop eş başkanligindan sonra kardinallik gorevide tamam
YA CHP LİDERİ YOLU ŞAŞIRIR İSTANBUL A YAYA GİTMİŞTİ YA ŞİMDİ TUTURUR ROMA YA DA YAYA GİDECEĞİM DİYE TUTAR ROMANYA YA GİDER ORDA PAPAYI ARAR AMA PAPAZI BULUR PAPAZI PAPA ZANNEDER BİZİ DE DÜNYA YA REZİL EDER
kuş kadar beyninizle siyaset ve demogoji yapıyorsunuz :)
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