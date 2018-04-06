HABER

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

06.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

İtalya'da kürtaj karşıtı bir derneğin başkentte bir binaya astığı dev afiş büyük tepki çekti. Kadın örgütlerinin tepki gösterdiği afişin üzerinde "11 haftalıkken böyleydin... Tüm organların mevcuttu. Kalbin 3. haftadan beri atıyordu. Parmağını bile emiyordun. Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı" yazıyor. Övgü Pınar'ın haberi.

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

İtalya'da ProVita (Yaşamdan Yana) adlı kürtaj karşıtı bir derneğin başkent Roma'da Vatikan yakınlarındaki bir binaya 7 metreye 11 metre ebatındaki dev afiş büyük tepki çekti.

Kürtajı yasal hale getiren yasanın Mayıs 1978'de yürürlüğe girmesinin 40. yıldönümü vesilesiyle asılan afişte bir embriyo resmi görülüyor.

Afişin üzerinde de "11 haftalıkken böyleydin... Tüm organların mevcuttu. Kalbin 3. haftadan beri atıyordu. Parmağını bile emiyordun. Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı" yazıyor.

Kadın örgütleri ve sosyal medyadan afişe çok sayıda tepki mesajı geldi. Non Una Di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli kadın örgütü, afiş kampanyasını "kürtaj karşıtlarının kadınlara karşı bir provokasyonu" olarak niteledi ve "Seçim yapmakta özgürüz ve tepki göstermeye hazırız" dedi.

Kadın ve LGBTI hakları alanında aktif olan, İtalya'da eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adı altında evlilik benzeri yasal haklar veren yasanın da mimarı olan Senatör Monica Cirinna, "Roma sokaklarında, devletin bir yasasına ve kadınların seçme hakkına karşı afiş asılmasına izin verilmesi utanç verici" diye yazdı.

Kadın Sağlığı Derneği Vita di Donna (Kadın Yaşamı) da, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye afişi kaldırtması çağrısı yaptı ve bu taleple internette bir imza kampanyası başlattı.

Kadın örgütleri yarın, afişin asılı olduğu Via Gregorio VII Caddesi'nde protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor.

Ağırı sağcı liderin fotoğrafını koydular

Sosyal medyada ise hem afiş karşıtı hem de destekçisi mesajlar paylaşıldı.

Bir Twitter kullanıcısı ise afişi fotomontajla değiştirerek, "11 haftalıkken böyleydin... Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı" yazısının zeminine embriyo resminin yerine aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin fotoğrafını koydu.

Öte yandan sağcı Il Giornale gazetesi ile İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire ise afişe tepki göstererek kaldırılmasını isteyenleri eleştirdi. Avvenire, baş sayfasından verdiği habere "Yaşamla ilgili (neredeyse) bütün gerçekleri söylemek skandal yaratıyor" başlığını attı.

Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İlginizi Çekebilir

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.