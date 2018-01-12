Romanya Başbakanı: ‘Bayrakla Beraber Kendileri de Sallanır’

Macaristan hükümeti, Romanya Başbakanı'nın Romanya'daki etnik Macar gruplardan Sekeller hakkındaki kışkırtıcı sözlerine tepki gösterdi.

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, Çarşamba günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Eğer Sekel bayrağı buradaki kurumların önünde dalgalanırsa onlar da bayrakla beraber dalgalanırlar” ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da bu sözler, Romanya Başbakanı'nın Sekel azınlığa idamla infaz tehdidi olarak algılandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Romanya Başbakanı Tudose'nin etnik bir azınlığı özellikle hedef aldığını kaydetti ve bunun kabul edilemez olduğunu, Avrupa değerleriyle ve 21'inci yüzyılla bağdaşmadığını söyledi.

Szijjarto, Romanya büyükelçisini makamına çağırarak Macaristan'ın Romanya Başbakanı'nın yorumu karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Szijjarto, Romanya Başbakanı'nın en kısa zamanda bu durumu düzeltmesi gerektiğini de kaydetti.

Romanya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Todose'nin sözlerinin Macar karşıtı bir anlamı olmadığını, yalnızca anayasal düzene ve hukuka saygının gerekliliğine vurgu olduğunu kaydetti.

"Özerklik talepleri arttı”

Ayrıca etnik kritere dayalı özerklik taleplerinin son dönemde arttığını kaydeden bakanlık, bu durumun üzücü olduğunu çünkü Romanya'nın Macar azınlığın lehinde birçok uygulama başlattığını kaydetti.

Romanya'daki aralarında doğu Transilvanya'da yaşayan 700,000 Sekel'in de bulunduğu 1,2 milyon etnik Macar'ın hakları yıllardır Romanya ve Macaristan arasındaki siyasi anlaşmazlıkların gündeminde yer alıyor.