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Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 23:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine görevinden istifa etti.

Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Öte yandan Romanya'da Tudose'un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istifa etmiş oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Romanya istifa romanya başbakanı Mihai Tudose

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bilinçlinin hali doğru benim ülkemde ise vahim ne vahim
belkide yanılıyorlar romanya vatandaşı belkide düzgün bir şekilde görevini yapıyordur günahını almayın
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