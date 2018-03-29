Romanya'da nükleer santral kazası!

Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan kaza nedeniyle, reaktörlerden biri durdu. Elektrik sistemindeki yaşanan arızanın ardından reaktörün otomatik olarak güç şebekesiyle bağlantısının kesildiği belirtildi. S.N. Nuclearelectrica SA isimli şirket, olayla ilgili herhangi bir nükleer risk olmadığını duyurdu.

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