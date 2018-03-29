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Romanya'da nükleer santral kazası!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan bir kazanın ardından reaktörlerden birinin durduğu belirtildi.

Romanya'da nükleer santral kazası!

Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan kaza nedeniyle, reaktörlerden biri durdu. Elektrik sistemindeki yaşanan arızanın ardından reaktörün otomatik olarak güç şebekesiyle bağlantısının kesildiği belirtildi. S.N. Nuclearelectrica SA isimli şirket, olayla ilgili herhangi bir nükleer risk olmadığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Romanya nükleer santral

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