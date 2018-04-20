Romanya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor

Karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.Romanya'nın, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak için hazırlıklara başladığı bildirildi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea'nın açıkladığı karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini statüsü İsrail ve Filistinliler arasında tartışmalı olan şehre taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.

ABD geçen Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğini de bu kente taşıyacağını açıklamıştı. Washington yönetimi diğer ülkeleri de kendilerini takip etmeye çağırmıştı. ABD'nin Kudüs büyükelçiliğini Mayıs ayında açması bekleniyor.

Rumen siyasetçi Dragnea, Antena 3 televizyonuna yaptığı açıklamada, Romanya hükümetinin büyükelçiliği Kudüs'e taşımak için gerekli sürecin başlatılması kararına vardığını söyledi. Dragnea, "Karar verildi, süreç başlayacak" diye konuştu. Dragnea, İsrail'in uluslararası alanda güçlü bir nüfuzu olduğunu belirterek taşınmanın sembolik değerine vurgu yaptı. Bunun Romanya'nın yararına olduğunu söyleyen Dragnea, "Herkes gibi İsrail'in de kendi isteği yere başkent kurma hakkı var" dedi.