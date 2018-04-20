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Romanya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor

20.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs kararının ardından, Romanya'nın da İsrail'deki büyükelçiliğini tartışmalı kente taşıyacağı açıklandı.

Romanya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor

Karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.Romanya'nın, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak için hazırlıklara başladığı bildirildi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea'nın açıkladığı karar gerçekleşirse, Romanya büyükelçiliğini statüsü İsrail ve Filistinliler arasında tartışmalı olan şehre taşıyan ilk Avrupa ülkesi olabilir.

ABD geçen Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğini de bu kente taşıyacağını açıklamıştı. Washington yönetimi diğer ülkeleri de kendilerini takip etmeye çağırmıştı. ABD'nin Kudüs büyükelçiliğini Mayıs ayında açması bekleniyor.

Rumen siyasetçi Dragnea, Antena 3 televizyonuna yaptığı açıklamada, Romanya hükümetinin büyükelçiliği Kudüs'e taşımak için gerekli sürecin başlatılması kararına vardığını söyledi. Dragnea, "Karar verildi, süreç başlayacak" diye konuştu. Dragnea, İsrail'in uluslararası alanda güçlü bir nüfuzu olduğunu belirterek taşınmanın sembolik değerine vurgu yaptı. Bunun Romanya'nın yararına olduğunu söyleyen Dragnea, "Herkes gibi İsrail'in de kendi isteği yere başkent kurma hakkı var" dedi.

Cumhurbaşkanından uyarı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cuma günü yaptığı açıklamada karardan haberdar olmadığını ve kendisine danışılmadığı söyledi. Iohannis, hükümeti ve siyasileri stratejik etkileri olabilecek başlıca dış politika kararları alırken sorumluluk ve muhakeme içerisinde davranmaya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Romanya'nın kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, geçen haftalardaki Bükreş ziyareti sırasında bu kararın işaretlerini görmüş olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu halihazırda altı ülkenin büyükelçiliğini taşımayı ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, taşınmak isteyen ilk 10 büyükelçiliğe ayrıcalık yapacağını söyledi.

Büyükelçiliği Kudüs'e taşımak ne anlama geliyor?

Büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararı veren her ülke İsrail'in ihtilaflı şehir olan Kudüs'teki varlığını meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. Bağımsız devlet mücadelesi veren Filistinliler de tıpkı İsrail gibi Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor. Kudüs'ün tartışmalı statüsünden dolayı uluslararası toplum bugüne kadar Tel Aviv'i başkent olarak tanımış ve büyükelçiliklerini de buraya kurmuştu. ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı uluslararası toplum tarafından kınanmıştı. Karara Türkiye başta olmak üzere Arap dünyası ile Müslüman ülkelerden büyük tepki gelmişti.

Reuters,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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