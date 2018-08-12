HABER

Romanya’da göstericiler ikinci gün de sokaktaydı

12.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Romanya’daki yolsuzluk karşıtı gösteriler Cumartesi gecesi de sürdü.

Romanya’da göstericiler ikinci gün de sokaktaydı

Hükümetin istifaya çağrıldığı gösterilerin ilk gününde 400’den fazla protestocu yaralanmıştı.Romanya'da başta Bükreş olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde de devam etti. Ülkedeki yolsuzluklara karşı Cuma günü düzenlenen ve polis müdahalesi sonucunda yüzlerce göstericinin yaralandığı eylemlerden sonra binlerce kişi Cumartesi gecesi de sokaklardaydı.

Başkent Bükreş'te 40 bin kadar gösterici hükümet binalarının önünde toplanarak yolsuzlukla suçladıkları Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini istifaya çağırdı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan ancak PSD hükümetine tepkilerini göstermek için eylemlere katılan çok sayıda Rumen'in de aralarında bulunduğu protestocular, gösterilerde Romanya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı sallayıp vuvuzela çaldı. Başkent dışında Romanya’nın Kaloşvar, Sibin, Braşov ve Temeşvar kentlerinde de binlerce insan Cuma gününün ardından Cumartesi günü de protesto gösterileri düzenledi.

Bükreş’te Cuma günü yapılan yolsuzluk karşıtı protestolarda polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi sonrası 400’den fazla eylemci yaralanmış, yaklaşık 30 gösterici de gözaltına alınmıştı. Yüz bin kişinin katıldığı gösterilere yapılan müdahale sırasında 35 kadar polisin de yaralandığı aktarılmıştı. Rumen yetkililerin ifadesine göre, genel olarak barışçıl bir havanın hâkim olduğu gösterilere bazı noktalarda şiddetin karışmasıyla birlikte olaylar başlamıştı. Taraflar çıkan olaylardan ötürü birbirini suçluyor.

2017'den bu yana devam eden eylemler

Romanya'da yolsuzluk karşıtı gösteriler Sosyal Demokratların iktidara geldiği 2017 yılından bu yana ara ara düzenleniyor. Benzer gösteriler PSD'nin bir takım yolsuzluk suçlarını suç olmaktan çıkarma girişimi sonrası da yaşanmıştı. Yapılan itirazlar nedeniyle hâlen Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilen bu düzenleme, Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığının da eleştirisine neden olmuştu.

PSD’nin lideri ve Romanya meclisinin alt kanadının başkanı olan Liviu Dragnea, Haziran ayında görevi kötüye kullanmaya teşvik suçundan üç buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Yapılan itiraz nedeniyle bu karar henüz kesinleşmedi.

AFP,rtr,dpa/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
İYİ Parti kurultayında konuşan Akşener: Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyorİYİ Parti kurultayında konuşan Akşener: Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralıSon dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı

Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı

Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.