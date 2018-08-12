Romanya’da göstericiler ikinci gün de sokaktaydı

Hükümetin istifaya çağrıldığı gösterilerin ilk gününde 400’den fazla protestocu yaralanmıştı.Romanya'da başta Bükreş olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde de devam etti. Ülkedeki yolsuzluklara karşı Cuma günü düzenlenen ve polis müdahalesi sonucunda yüzlerce göstericinin yaralandığı eylemlerden sonra binlerce kişi Cumartesi gecesi de sokaklardaydı.

Başkent Bükreş'te 40 bin kadar gösterici hükümet binalarının önünde toplanarak yolsuzlukla suçladıkları Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini istifaya çağırdı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan ancak PSD hükümetine tepkilerini göstermek için eylemlere katılan çok sayıda Rumen'in de aralarında bulunduğu protestocular, gösterilerde Romanya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı sallayıp vuvuzela çaldı. Başkent dışında Romanya’nın Kaloşvar, Sibin, Braşov ve Temeşvar kentlerinde de binlerce insan Cuma gününün ardından Cumartesi günü de protesto gösterileri düzenledi.

Bükreş’te Cuma günü yapılan yolsuzluk karşıtı protestolarda polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi sonrası 400’den fazla eylemci yaralanmış, yaklaşık 30 gösterici de gözaltına alınmıştı. Yüz bin kişinin katıldığı gösterilere yapılan müdahale sırasında 35 kadar polisin de yaralandığı aktarılmıştı. Rumen yetkililerin ifadesine göre, genel olarak barışçıl bir havanın hâkim olduğu gösterilere bazı noktalarda şiddetin karışmasıyla birlikte olaylar başlamıştı. Taraflar çıkan olaylardan ötürü birbirini suçluyor.